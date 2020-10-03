 

Байден проверился на коронавирус

03.10.2020, 0:08, Новости дня

Кандидат от демократов в президенты США Джозеф Байден сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, об этом сообщил его врач Кевин О’Коннор.

«Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли ПЦР-тестирование сегодня на COVID-19, и COVID-19 не выявлен», – цитирует сообщение О’Коннора РИА «Новости».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп и оппонент Байдена на выборах сообщил, что сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо.

При этом сам Трамп продолжил работать, а его семья и аппарат Белого дома также сделали дополнительные тесты на вирус.



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