 

Пугачева сообщила о смерти близкого друга

03.10.2020, 0:08, Новости дня

Скончался звукорежиссер, композитор, певец и аранжировщик Александр Кальянов. Об этом сообщила певица Алла Пугачева в социальных сетях.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему Небесное», – написала Пугачева в своем Instagram.

Кальянову было 73 года. Он родился 26 августа 1947 года в Брянской области СССР.

С 1978 работал звукорежиссером во Дворце спорта в Казани в составе группы «Шестеро молодых», также познакомился на концерте с советским певцом Владимиром Высоцким.

В 1984 году на репетиционной базе Аллы Пугачевой в СКК «Олимпийский» Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи в Москве «Тон-сервис».

Работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Алсу, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Моисеев, Вика Цыганова, Владимир Винокур, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Гоша Куценко и т. д.



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