Мнение: Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы

03.10.2020, 0:05, Разное

Драма "Конец многовекторности" и ее финал.

1. Белоруссия отзывает своих послов из Польши и Литвы. Послам этих стран рекомендовано сделать тоже самое и покинуть территорию Белоруссии.

2. Кроме того, дипломатам Польши и Литвы необходимо в ближайшее время сократить персонал на территории Белоруссии с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно. Все остальные на выход.

3. Также Белоруссия ввела санкции против Британии и Канады, идентичные тем санкциям, которые были введены против ЕС.

4. В отношении ЕС Белоруссия заявляет, что если санкционные игры будут продолжены, то это приведет к дальнейшему разрыву отношений между ЕС и Белоруссией. Меркель, которая собирается тусоваться с Хуанитой, заявила, что санкции это конечно хорошо, но приняли их запоздало (ох уж этот зловредный Кипр).

5. Ну и вишинка на торте – в Белоруссии пройдет полная переаккредетация иностранных СМИ (в конце сентября уже писал о неизбежности данной меры). Получить государоственную аккредетацию смогут не только лишь все. Теперь многим припомнят писанину за август. После СМИ придет черед западных НКО.

В Москве безусловно будут довольны таким развитием событий.

PS. Кстати, подумалось, что запланированное на этот год (после встречи Лукашенко и Помпео) расширение американского посольства в Минске, с очень большой долей вероятности не произойдет.