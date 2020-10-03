НЛО: Сделано на Земле

03.10.2020, 7:11, Разное

Версию, что многие из виденных НЛО, возможно, являются секретными разработкой военных, многие воспринимают скептически. А зря. Ко многим из них действительно приложили руки конструкторы закрытых КБ. Только об этом мы узнаем спустя много лет, когда с проектов снимают гриф секретности.

Секретные разработки закрытых КБ

Мы привыкли к классической схеме летательного аппарата: фюзеляж, хвост, крылья. Но инженеры – люди творческие, склонные ломать привычные конструкции. Посмотрите на реактивный самолет, разрабатываемый в Германии с 1931 по 1945 год. Даже в XXI веке его схема кажется несколько необычной, что уж говорить о 30-40-х годах!

Аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Проект был закрыт в 1961 году, но 2 экземпляра были построены и проходили испытания.

Вот советская разработка 1981 года, экранолет – летающее крыло на воздушной подушке. Высота полета от 3 до 11 000 метров, скорость от 120 до 700 км/ч. Аэродром не требуется, садится на любую ровную поверхность (поле, пашня), и даже на воду.

2 машины весом по 9 тонн каждая были построены и летали.

Надо ли говорить, что эти проекты, как и многие другие, были секретными? Но как воспринимали «конструкторские изыскания» люди, увидевшие их совершенно случайно?

Эпоха БПЛА

В XX веке НЛО стали видеть гораздо чаще. Но только ли инопланетяне в этом виноваты? Еще во время Второй мировой войны начали применяться беспилотные летательные аппараты. Сперва это были радиоуправляемые модели, используемые как мишени для тренировки расчетов ПВО. (Radioplane OQ-2, США, 1940г.) По мере развития техники расширялась и сфера применения БПЛА. В 1944 году появился первый беспилотный бомбардировщик (Interstate TDR, США, 1944).

В 1961 году в небо взлетел советский беспилотный самолет-разведчик ТУ-143 «Ястреб», в 1970 – ТУ-143 «Рейс», в 1974 – ТУ-141 «Стриж». И более 10 лет СССР был мировым лидером в производстве БПЛА! Американцы широко и успешно применяли БПЛА во время вьетнамской войны, в основном в целях разведки.Только кто тогда об этом знал, кроме специалистов? Обывателю показывали самолеты, в кабинах которых сидели доблестные пилоты. Кому интересны «летающие железяки»?

В 1997 году с юго-востока Англии пачками пошли сообщения о виденных НЛО. Часто к сообщению прилагалась сделанная впопыхах фотография с нечетким изображением. Журналисты ахали и помещали новость на первые страницы своих газет. А военные ухмылялись и молчали в тряпочку. Им ли было не знать, что в графстве Норфолк, откуда идут сообщения, находятся сразу несколько авиабаз королевских ВВС: в Мархэме, Колтисхолле, Уоттисхэме и Хонингтоне. И там с недавнего времени обосновались подразделения БПЛА! А для непосвященного беспилотники действительно выглядят как НЛО!

Особенности дизайна

В БПЛА по определению отсутствует кабина пилота, системы жизнеобеспечения и защиты, и многие другие. Поэтому внешне они разительно отличается от привычных нам самолетов. Вот как вы думаете, какова будет первая реакция человека, увидевшего в небе вот такое «чудо»?

И если бы только это!

Внеземная маневренность НЛО

Многие очевидцы отмечают потрясающую маневренность НЛО, недоступную, как им кажется, земной технике. Увы, но маневренность земных летательных аппаратов ограничивается не только техническими возможностями машин, но и наличием в ней пилота. Хотя в летчики отбирают только людей с отменными физическими данными, все равно существует порог, за которым перегрузки становятся для человека запредельными.

Железо же спокойно выдерживает 20-кратные увеличения силы тяжести, недопустимые для человека. БПЛА может, зависнув в воздухе, резко стартануть или резко остановиться. Совершить поворот под 90 градусов.

Разбившиеся НЛО

Техника есть техника. Выходят из строя отдельные узлы и детали, дает сбой электроника. Что происходит, когда БПЛА падает? В место падения срочно приезжают военные, выставляются оцепление, всех посторонних оттесняют как можно дальше. Разбившийся аппарат укладывают в приехавший грузовик, тщательно заворачивая тентом от любопытных глаз, и увозят в неизвестном направлении. Знакомая картина?

А если упал БПЛА, еще только проходящий испытания и считающийся секретным? Военных пригоняют в 2 раза больше и всем невольным свидетелям происшествия настоятельно советуют забыть все, что они увидели. И что бы потом не говорили эксперты, очевидцы упрямо будут клясться на камеру: «Я видел своими глазами! Это был НЛО, который приехали и забрали военные».

Поэтому, нисколько не отрицая интереса со стороны инопланетян к планете Земля, увидев в небе нечто необычное, не спешите с выводами. Не все НЛО имеют внеземное происхождение.