Убивающие взглядом

03.10.2020, 7:31, Разное

Кто из нас в детстве не упивался чтением о подвиге Персея, убившем Медузу Горгону, чей взгляд превращал все живое в камень! Кто не замирал от сладкого ужаса, читая гоголевского «Вия»: «Подымите мне веки». Кто-то может слыхал о василиске, чей взгляд также нес смерть. Но, как мы знаем, сказки не появляются на голом месте.

Легенды, легенды

Английский чиновник Карстен, служивший в конце XIX века в Индии, оттаскал за волосы и избил туземца. Тот поднялся и не стал убегать, а скалясь уперся взглядом в глаза англичанина. На следующее утро Карстен проснулся, чувствуя себя разбитым. К вечеру он свалился с ног. Начались головные доли, бессонница, пропал аппетит. За четыре дня молодой мужчина превратился в развалину. К концу первой недели он потерял речь, а к концу второй умер.

Корнелиус Агриппа (немецкий ученый XVIв.) в своем труде «Оккультная философия» писал, что «в Иллирии есть женщины, способные умерщвлять взглядом тех, на кого посмотрят во гневе».

В Париже в конце XIX века вовремя чувственного исполнения певцом Массолем арии «Проклятие» из оперы Галеви «Король Карл Шестой» умер от разрыва сердца рабочий сцены, на которого певец смотрел во время пения. Через некоторое время во время повторного представления умер капельмейстер.

Оперу долго не давали. Массоль договорился, что будет смотреть на ложу, которую намеренно оставят пустой. Увы, опоздавший к началу представления коммерсант из Марселя очень удивился и обрадовался, увидев такие отличные пустующие места. После третьей смерти потрясенный Массоль покинул сцену.

Сила взгляда

Ученые канадского университета Куинс решили проверить, действительно ли возможно почувствовать взгляд. Опыт был предельно прост. Сидящий на стуле испытуемый должен был подать знак, если чувствовал, что стоящий за его спиной человек упорно смотрит на него, а не в потолок. Процент «угадывания» был 95%, что находится далеко за пределами статистической погрешности. Значит, взгляд действительно материален?

Факт, что взгляд некоторых людей обладает некой силой, сомнений не вызывает. От взгляда Сталина многие покрывались холодным потом. Невозможно было вынести взгляд Распутина. «Тяжелый у него взгляд», – говорят про некоторых людей. Да и мы зачастую беспричинно, оборачиваемся и сталкиваемся глаза в глаза с человеком, глядящим на нас в упор. И взгляд некоторых людей действительно может нанести вред.

Иван Купчинский, исследовавший аномальные явления еще во второй половине XIX века, встречался с человеком, утверждавшим, что способен убить взглядом птицу. В доказательство на глазах Купчинского он в течение минуты смотрел на купленную им курицу, пока та не упала мертвой.

Дистанционный «удар глазами»

Ученые, занимающиеся проблемами биоэнергетики, в этом не видят ничего особенного. Советский ученый Бернард Кажинский, пионер биологической радиосвязи, еще в 1923 году выдвинул гипотезу, что человеческий глаз способен не только принимать, но и излучать в пространство электромагнитные волны.

Этот «удар глазами» может повлиять на работу центральной нервной системы, мозга, всего организма. Особенно сильный энергетический выброс происходит в момент эмоционального стресса. Именно поэтому издавна было принято в момент казни завязывать приговоренному к смерти глаза или надевать на него мешок. Видимо палачи опасались полного ненависти взгляда осужденного не только по морально-психологическим причинам.

Для успокоения скажем, что люди, способные умышленно убить человека взглядом встречаются чрезвычайно редко. Обычно это последователи восточных философских течений, посвятившие всю свою жизнь самосовершенствованию, и пользующиеся своим оружием только в самых исключительных случаях. А наши соседи если на что и способны, так это вызвать у нас краткое недомогание и то, если мы их уж очень разозлим. А поэтому будем с ними предупредительны и предельно вежливы.