 

В Тернопольской области умер врач – герой бордов “Спасибо за жизнь”

02.10.2020, 23:25, Новости дня

Терапевт Почаевской районной больницы Тернопольской области Иван Венжинович, известный украинцам как герой билбордов “Спасибо за жизнь” о медиках, которые борются с коронавирусом, умер 30 сентября на 51-м году жизни. Об этом сообщили в больнице, где он работал.

“Непостижимая потеря! Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Венжиновича Ивана Федоровича. Администрация и коллектив выражают искренние соболезнования коллеге по работе, родным и близким, разделяем ваши боль и горе. Пусть добрая, светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал, кого он лечил, любил и уважал…” – говорится в сообщении на странице больницы в Facebook.

Незбагненна втрата! Ми всі сумуємо. На 51 році життя перестало битися серце Лікаря Венжинович Івана Федоровича….

Posted by Почаївська РКЛ on Neljapäev, 1. Oktoober 2020

Главврач райбольницы Богдан Кучер в комментарии изданию “20 хвилин” рассказал, что Венжиновича госпитализировали 28 сентября с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. ПЦР-тест COVID-19 не подтвердил. Умер доктор от тромбоэмболии.

“Он проработал в больнице более 25 лет. С тех пор началась пандемия, он все был на работе, отдавался полностью ей и пациентам. Тянул молча все на себе. Кто, как не мы?” – рассказал о коллеге Кучер.

Фотографии Венжиновича попали во многие издания после того, как в мае нынешнего года американское информагентство Associated Press опубликовало фоторепортаж, посвященный борьбе с коронавирусом, из украинских больниц, в том числе и Почаевской.

Затем портрет врача среди фотографий других украинских медиков поместили на билборды с надписью “Спасибо за жизнь” в рамках национальной кампании от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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