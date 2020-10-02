“Субъективное оскорбительное мнение”. В Офисе президента отреагировали на “пленки Лероса”

02.10.2020, 23:25, Новости дня

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции, высказанные внефракционным нардепом Гео Леросом. Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в комментарии “Украинской правде”.

“На обнародованных пленках – разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной”, – сказала она.

Лерос сегодня опубликовал видео, в котором разговаривают якобы нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел “красную линию”.

30 сентября Лерос заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров Комарницкого и Тищенко, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.