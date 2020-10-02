 

В Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек COVID-19 на фермах

02.10.2020, 23:25, Новости дня

Власти Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 на фермах, которые разводят животных для получения меха. Об этом 2 октября заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен, сообщает TV2.

В Дании зарегистрировали случаи заболевания животных на 41 норковой ферме, еще 20 хозяйств проверяют, сообщил министр.

В Finans отмечается, что ранее на фермах, где выращивают норок, фиксировали локальные вспышки COVID-19, однако массово животных не убивали. 

Правительство приняло решение уничтожить инфицированных норок, а также животных на фермах в радиусе 8 км от них, чтобы остановить распространение заболевания. По оценкам, уничтожат не менее 1 млн животных на около 100 фермах. Убийство пройдет путем отравления, тела животных уничтожат.

Власти Дании предусмотрели выделение финансовой компенсации для фермеров в размере рыночной стоимости норок.

По информации Kristeligt Dagblad, Дания является крупнейшим производителем норки в мире и мех занимает одно из первых мест в списке экспорта сельскохозяйственной продукции. В Дании насчитывается 942 норковые фермы.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. В июле сообщалось, что уничтожат 11 тыс. животных. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Руководитель аппарата Рады написал заявление об уходе. Его называли “смотрящим” за Разумковым

30.09 / Грызлов заявил о фактическом прекращении выполнения Киевом «Минска-2»

02.07 / “Валенсия” Черышева потерпела третье поражения кряду в Ла Лиге

24.08 / Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

02.07 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

21.07 / Госдума сняла запрет на рекламу в СМИ вина из ЕАЭС

03.09 / Путин назвал экологические задачи для Севастополя

21.07 / Лавров поговорил о конфликте на границе с послами Азербайджана и Армении

07.09 / Под Харьковом на границе с Россией задержали мужчину. Он вез на лошади табак для кальяна

18.07 / Рут Гинсбург вновь борется с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска