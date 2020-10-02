Дональд Трамп заразился коронавирусом

02.10.2020, 23:20, Разное

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

По словам врача американского президента Шона Конли, 74-летний Трамп и супруга чувствуют себя хорошо. Конли уверен, что его пациент «без перебоев» продолжит выполнять свои обязанности. Тем временем президент отменил все запланированные встречи и поездки, однако по-прежнему намерен принять участие в телефонной конференции, посвященной оказанию помощи пожилым гражданам во время пандемии.

Ранее политик ушел на самоизоляцию. Такое решение он принял после того, как инфекцию выявили у его помощницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в его последних поездках: они вместе ездили в Миннесоту на встречу с избирателями и в в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

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