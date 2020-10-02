Крупнейшее исследование подтвердило: вакцина против ВПЧ защищает от рака шейки матки

02.10.2020, 23:05, Разное



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У женщин, которые прошли вакцинацию против ВПЧ в молодом возрасте, значительно ниже риск развития рака шейки матки, чем у непривитых. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Что мы знали об эффективности вакцины против ВПЧ

Важнейшей целью разработки вакцины и введения иммунизации против вируса папилломы человека (ВПЧ) было предупреждение инфицирования онкогенными типами ВПЧ и профилактика шейки матки. К концу 2019 года национальную программу вакцинации утвердили 124 страны.

СМИ неоднократно сообщали об эффективности вакцины. Однако ранее не проводились крупные исследования, в которых ученые фокусировались именно на заболеваемости раком шейки матки. Это связано с тем, что с начала программ вакцинации прошло сравнительно мало времени. Лишь одно исследование касалось этого вопроса, но в нем было недостаточное количество участников, чтобы объективно оценить эффект вакцины.

Массовая вакцинация против ВПЧ защищает непривитых мужчин от рака глотки

Распространенность папилломовирусной инфекции ротовой полости и глотки среди мужчин, не привитых от нее, в США снизилась на 37%. Ученые считают, что это произошло благодаря появлению популяционного иммунитета вследствие массово проводимой вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).

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Ранее исследования демонстрировали, что вакцинация против ВПЧ защищает от инфицирования ВПЧ, генитальных бородавок, и предраковых изменений шейки матки. Эти данные говорили лишь опосредовано о том, что вакцина может предупреждать инвазивный рак. Инвазивным раком называют злокачественную опухоль, вышедшую за пределы тканей, в которых образовалась и начала проникать в соседние здоровые ткани. В данном случае речь идет о раке шейки матки, который пророс за пределы слизистой оболочки.

Что мы знаем об эффективности вакцины теперь

«Мы впервые смогли показать на популяционном уровне, что вакцинация против ВПЧ защищает не только от клеточных изменений, которые могут быть предшественниками рака, но и конкретно от инвазивного рака шейки матки», – сказал Джиайао Лей (Jiayao Lei) из Каролинского института в Швеции, соавтор исследования. Он добавил, что о таком эффекте вакцины все давно догадывались, но его не удавалось подтвердить в крупном исследовании национального уровня.

В новом исследовании ученые в течение 11 лет наблюдали за почти 1,7 миллионами женщин в возрасте от 10 до 30 лет. Более 500 тысяч из них получили прививку против ВПЧ, большинство – в возрасте до 17 лет. За время исследования рак шейки матки развился у 19 привитых женщин и у 538 непривитых, что соответствует 47 и 94 на 100 тысяч соответственно.

После дополнительных рассчетов оказалось, что у женщин, которые были привиты в возрасте до 17 лет, риск рака шейки матки был на 88% ниже, чем у тех, кто не прошел вакцинацию. У женщин, привитых в возрасте 17-30 лет, этот риск был на 53% ниже.

Ученые отметили, что эффективность вакцины у молодых девушек выше, по всей видимости, в связи с тем, что они имели меньше шансов столкнуться с ВПЧ-инфекцией. Вакцинация не может защитить после инфицирования.

В целом новые данные подтверждают ожидания о ценности вакцинации против ВПЧ в профилактике рака шейки матки, считают авторы исследования.