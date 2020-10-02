США и ЕC ввели санкции против высокопоставленных белорусских чиновников

02.10.2020, 23:00, Новости дня

В пятницу Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми белорусских чиновников, обвинив их в причастности к фальсификации победы президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа или в жестоком подавлении массовых протестов, последовавших за обнародованием результатов выборов.

Этот шаг был предпринят после того, как Европейский Союз объявил санкции в отношении 40 белорусских чиновников, включая министра внутренних дел и главу избирательной комиссии.

В отношении Александра Лукашенко санкции введены не были в соответствии с политикой ЕС, предусматривающей наказание глав государств лишь в качестве крайней меры. Сам Лукашенко отрицает фальсификацию выборов и говорит, что протесты поддерживаются из-за границы.

Правительство Лукашенко объявило ответные санкции против неустановленных официальных лиц, отозвало своих послов в Польше и Литве для консультаций и обязало обе страны сократить штат своих посольств в Минске.

«Соединенные Штаты и наши международные партнеры едины в призыве к ответственности тех, кто годами подрывал белорусскую демократию», – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Американские санкции, в том числе, коснулись министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева и его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, который также является командующим внутренних войск. США ввели санкции в отношении заместителя командующего внутренними войсками Хазалбека Атабекова, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) Беларуси Вадима Ипатова и секретаря ЦИК Елены Дмухайло.

Первоначально ожидалось, что Вашингтон введет санкции совместно с Великобританией и Канадой, которые во вторник объявили о запрете на поездки и замораживании активов Лукашенко, его сына Виктора и других высокопоставленных чиновников.

Вашингтон впервые ввел санкции против Лукашенко в 2006 году, однако сегодняшние меры его не коснулись.

Санкции Евросоюза: в списке – 40 чиновников, Лукашенко не тронули

Европейский Союз в пятницу ввел санкции в отношении министра внутренних дел Беларуси и главы избирательной комиссии страны, не затронув при этом лично Александра Лукашенко, сообщается в пятницу в официальном бюллетене Евросоюза.

В список, состоящий из 40 человек, вошли руководители силовых ведомств, сотрудники служб безопасности и начальники тюрем.

Однако ЕС решил не вводить санкции в отношении самого Александра Лукашенко. Несмотря на давление со стороны государств Балтии, дипломаты заявили, что Брюссель по-прежнему придерживается своей практики наказания ведущих политиков только в качестве крайней меры, чтобы подтолкнуть Минск к проведению новых выборов.

Наиболее высокопоставленными чиновниками, в отношении которых введены санкции, стали министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель. О вероятности этого впервые сообщило агентство Reuters еще 7 сентября. Процесс введения европейских санкций против белорусских властей затянулся из-за внутренних конфликтов в ЕС.

Лидеры Евросоюза вышли из тупика после ужина, состоявшегося на саммите в пятницу в Брюсселе.

Санкции ЕС в отношении Беларуси направлены на поддержку демократических протестов в Минске против Лукашенко, который, по словам его оппонентов, незаконно продлил свое 26-летнее правление путем фальсификации выборов.

Запреты на въезд в ЕС и замораживание активов в европейской юрисдикции также коснулись высших должностных лиц служб безопасности Беларуси, таких, как Александр Быков, командующий силами быстрого реагирования, которого ЕС обвиняет в «произвольных арестах и жестоком обращении, включая пытки мирных демонстрантов».

Под санкциями оказалась и председатель избиркома Беларуси Лидия Ермошина. Ее обвинили в запугивании избирателей и искажении результатов голосования.