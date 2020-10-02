Помощник главы Абхазии задержан в России

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02.10.2020, 22:48, Новости дня

За нарушение российско-абхазской границы в РФ задержан помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба, сообщил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

Авидзба задержан на десять суток за нарушение границы в августе. Тогда в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе РФ и Абхазии, сотрудник погранслужбы пытается его остановить.

Позже в Сети были опубликованы пояснения, сделанные якобы от имени Авидзбы. Предположительно, его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. В УФССП по Краснодарскому краю подтвердили, что у Авидзбы были долги, они погашены, передает РИА «Новости».

«Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда», – сказал Шамба.

Он уточнил, что у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность, которую не учли в российских следственных органах. «Чем все это обернется, мы сказать не можем», – отметил секретарь Совбеза.

Авидзба – участник боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда «Пятнашка». Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту. Авидзба был назначен его помощником президента Аслана Бжании по международным связям.



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