Скандалы: Евгений Пригожин польщён оценкой его деятельности конгрессменами США

02.10.2020, 22:40, Разное

Комитет Палаты представителей по иностранным делам заподозрил в питерском предпринимателе угрозу для американской нацбезопасности

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам вынес на повестку дня вопрос о том, что деятельность Евгения Пригожина, бизнесмена из Северной столицы, представляет угрозу для нацбезопасности США. Журналисты издания «Правда.ру» направили запрос в компанию «Конкорд», которой руководит Пригожин.

Евгений Пригожин был краток. Он выразил благодарность Палате представителей Соединенных Штатов за высокую оценку его персоны.