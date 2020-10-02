 

Скандалы: Евгений Пригожин польщён оценкой его деятельности конгрессменами США

02.10.2020, 22:40, Разное

Комитет Палаты представителей по иностранным делам заподозрил в питерском предпринимателе угрозу для американской нацбезопасности

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам вынес на повестку дня вопрос о том, что деятельность Евгения Пригожина, бизнесмена из Северной столицы, представляет угрозу для нацбезопасности США. Журналисты издания «Правда.ру» направили запрос в компанию «Конкорд», которой руководит Пригожин.

Евгений Пригожин был краток. Он выразил благодарность Палате представителей Соединенных Штатов за высокую оценку его персоны.

 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / «В итоге людей, на глаз, собралось немного»

26.08 / В PlayStation на работу требуется тестер игр со знанием русского языка

02.09 / Хейли Бибер призналась, что завидует длинным ресницам супруга

02.07 / Ученые рассказали о влиянии сна в младенчестве на здоровье в подростковом возрасте

04.07 / «Не забывайте, чей хлеб кушаете, пацаки»

24.07 / Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%, вновь обновив исторический минимум

28.09 / Мнение: В России необходимо вернуть смертную казнь

07.08 / Это официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в новом байопике

29.07 / Медики: Отёки на теле могут быть признаком сахарного диабета

04.07 / Путин вступил в партию «Народ против коррупции»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска