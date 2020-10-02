 

Истречный самоподжог Славиной – Личное мнение

02.10.2020, 22:20, Разное

Мне не нужно поджигать себя, чтобы вы обратили внимание на то, что я говорю. И тот факт, что в данную секунду ваши глаза бегут по буквам, набитым мною на клавиатуре, — прямое тому подтверждение.

Сегодня у здания УВД по Нижегородской области привязала себя к скамейке и подожгла журналистка Ирина Славина.


Фото: The Moscow Times

В результате акта самосожжения женщина скончалась.

Последняя запись в Фейсбуке Славиной выглядит так:

«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Подумала: с хера ли? У тебя в голове — компот, при чём тут Российская Федерация?

В четверг в квартире самоубийцы прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против какого-то предпринимателя, обвиняемого в осуществлении на территории РФ деятельности нежелательной организации. Кажется, речь идёт об «Открытой России».

Звучит довольно устрашающе, не так ли? На самом деле, нет.

 Но Славина зачем-то испугалась и самоубилась. Может, чердачок поехал. Может, нервишки не выдержали. Может, градус истерии зашкалил и захотелось что-то кому-то доказать.  

Доказать, повторяю, актом самосожжения на скамейке у здания УВД.

Слабая баба, слабая писака, которая явно хотела привлечь к себе внимание (иначе бы выбрала не такой театральный способ ухода из жизни), повела себя по-свински по отношению к мужу, к дочери, к родителям.  

Самоубийство, когда у тебя есть близкие люди, — это свинство.

Если я захочу что-то сказать или даже доказать вам, себе, обществу, власти, государству Российская Федерация, я напишу пост.   И я точно знаю: этот пост будет прочитан, услышан и принят к сведению или даже к действию.  

И какое бы действие ни было предпринято против или в поддержку меня, я к нему готова. Морально, физически, эмоционально и интеллектуально. Я готова на все сто и по всем фронтам.

Если на меня кто-то когда-то посмеет наехать, я не дам этому человеку или группе лиц испытать облегчение от моего отсутствия в их/его/её жизни. Наоборот: я буду отвечать так, что мало не покажется. Не забуду. Не прощу. Не спущу. И уж, тем более, не зассу.

Накажу.

А что-то провякать, потом обоссаться и самоубиться, будучи матерью, — это малодушие и эгоизм, возведённый в десятую степень.  

К чему это я?  Ах, да: не возводите в кумиры тех, кто был так себе людишками, только лишь потому, что их больше нет в живых.

Будьте не истеричны, а критичны.

Жалко вам Славину? Почему?

Источник: Лена Миро



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