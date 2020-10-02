Мнение: зачем Невальный обвиняет Путина в отравлении?

02.10.2020, 22:15, Разное

Вопрос легкий и ответ простой – отрабатывает деньги ЦРУ или валит грязь на Россию и её президента, обычное дело для всех этих иностранных агентов, либо пытается поднять свою популярность с двух процентов до четырех.

Не совсем понятна роль его натовских покровителей. Увеличить набор санкций против России? Ликвидировать Северный поток? Записать ещё одну роту кремлевской элиты в нехорошие списки?

Так для этого Навальный не нужен. Есть Украина, есть суд в Гааге, есть Скрипали или вмешательство нехороших русских в хорошие выборы, есть Минск.

То есть никаких новых предлогов для наращивания антикремлевской истерии Западу не нужно, старых вполне достаточно.

И что уж совсем непонятно, так это поведение кремлевских небожителей в деле с омским пациентом.

Зададим вопрос – зачем Кремлю/Путину нужно было отравлять Навального да ещё сейчас?

Боялись его популярности? Так в Минске Путин спокойно поддерживает непопулярного диктатора и ничего. И спокойно плюёт на Хабаровск, где народ протестует уже какой месяц?

Боялись прорыва на выборах? Так если он не смог добиться чего-то серьёзного в Москве, то какие шансы у навальных были в Пензе?

Как говорил любимый россиянами Иосиф Виссарионович – важно не кто голосует, а кто считает. А считает пока Кремль с помощью нацгвардии.

То есть никакого резона отравлять Навального в данный момент у президента Путина не было.

Но тогда возникает вопрос – если не было резона, то почему Кремль опять ударился в совковую истерию – это всё придумал Черчиль в 18-м году?

Почему, вместо того чтобы опубликовать биотесты омского пациента, которые докажут, что никакого отравления не было, и вместо того, чтобы начинать уголовное расследование за клевету и ложный донос против группы Навального из Кремля опять несется невидимый украинский истребитель вместе с испанским диспетчером?

Вот простая гипотеза.

Приказа из Кремля не было. А отравление было. Кто-то воспринял раздраженное покашливание начальника за приказ и побежал за чайком.

Желание услужить начальству это традиционная черта русского служивого человека, которая иногда доводит его до поперек батьки.

А у Кремля принцип – своих идиотов никому не выдавать. Он сам будет выглядеть идиотом, но урок своих не сдаст никому. Потом, когда шум уляжется директор ГРУ умрет от неожиданного сердечного приступа.

Но это будет потом, а пока ВВП будет кривясь рассказывать другому президенту, что Навальный сам себя отравил как та унтер-офицерская вдова…

P.S. А почему бы не завести дело против Навального за самоотравление и заодно за кражу Новичка со складов МО?