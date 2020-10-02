Эксперт: Совместные санкции Москвы и Минска против Запада укрепят Союзное государство

02.10.2020, 22:08, Новости дня

Решение Москвы примкнуть к санкциям Белоруссии против Запада говорит о том, что Союзное государство – не пустой звук и Минск не брошен на произвол судьбы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Так он оценил заявление МИДа РФ о том, что ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать и в нашей стране.

«Любая демонстрация солидарности очень ценна для Минска. Это показывает, что Минск, который испытывает достаточно мощное внешнее давление, не брошен на произвол судьбы, что РФ готова не только обеспечивать безопасность Белоруссии в рамках ОДКБ, но и серьезно относится к институту Союзного государства», – считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Вообще-то подобное согласование – это давняя политика. Список невъездных фигур – давно общий для Союзного государства. Будет логичным, если список санкций тоже будет взаимным и скорректированным, – добавил эксперт. – Но в данный момент происходящее можно назвать шагом по сближению Минска и Москвы».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск ввел симметричные санкции против ряда должностных лиц Евросоюза в ответ на санкции ЕС, наложенные на 40 должностных лиц Белоруссии. Кроме того, аналогичным образом санкции введены против чиновников и политиков из Британии и Канады.

В пятницу представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что меры властей Белоруссии будут автоматически действовать и в РФ в соответствии с союзническими обязательствами.