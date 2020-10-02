 

Мнение: Эффект Корейко в мосметро

02.10.2020, 22:05, Разное

Ковидное нагнетание по всем каналам, я смотрю, понемногу ломает у народа волю к сопротивлению. Вчера поездил на метро; где-то в центре оторвался от книжки, посмотрел вокруг (а было около часа пик, вагон не битком, но уже полный) – батюшки! Вокруг меня ВСЕ – в масках! Справа, слева, впереди, ряд сидящих на противоположных сиденьях, мужчины и женщины, бабушки и девушки, старик напротив – все в масках, причем не где-то там на подбородках, а надеты по всем правилам, так, что закрывают не только рот, но и нос! Я бы назвал это в честь героя “Золотого теленка” – “эффектом Корейко”. Помните там эпизод уже ближе к концу романа, когда хитрый подпольный миллионер выманил Остапа из своей квартиры, чтобы тот угодил на улице под “учения Осоавиахима”? Остап там тоже в какой-то момент обернулся к Корейке…

“Но Корейки не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул.

– Что это за штуки? – грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. – Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку.

Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко”.

Хари нынче в метро не резиновые, а матерчатые – а так все похоже. Хотя это все-таки была флуктуация: я посмотрел вдаль вагона – и там увидел довольно много человеческих лиц; в душе зазвучала песня группы ДДТ “Ты не один”. Но все ж этот момент я занес на мысленные скрижали: как бы то ни было, чуть ли не впервые я вчера ехал в вагоне метро, в котором люди БЕЗ масок составляли явное меньшинство.

В одном народ пока остается тверд: позиции по маскам он сдает под давлением превосходящих сил противника, но сопротивление “перчаточному” режиму держит непоколебимо: я еще раз оглядел обступивших меня “хари” (Ильф, Петров) – и ни у кого не было перчаток! Поглядел вдаль вагона – та же картина: у всех голые руки.

Перчатки я разглядел только у одной девушки, даже девочки, похожей на полузадушенного цыпленка, сидящей напротив. В маску она была замотана, как в чадру, почти до бровей, и подбородок ее тоже был прикрыт. Она сидела, уткнувшись в смартфон, и руки ее были в синих лабораторных перчатках! Правда, на правой руке она все-таки выпростала из перчаточного плена… один свой большой палец – и именно им что-то постоянно нажимала в смартфоне.

Перчаточница была она одна на вагон. Я вздохнул – и снова уткнулся в книжку.

Источник: Размышления вольного социолога



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