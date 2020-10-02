“У меня была операция”: Игорь Крутой впервые высказался об онкозаболеваниях

02.10.2020, 21:53, Разное

Известный композитор Игорь Крутой недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о своем отношении к такой непростой теме, как онкозаболевания. Также знаменитость пролил свет на нюансы собственной болезни, имевшей место ранее.

Еще в начале “нулевых” у Игоря Крутого врачами была обнаружена киста поджелудочной железы – это случилось за три года до появления на свет его дочери Александры. Медики настояли на госпитализации, и композитор согласился на хирургическую операцию. Удаление образования прошло успешно, однако некоторые осложнения все же остались, и такой фактор породил слухи о заболевании музыканта раком. “Эти разговоры шли тогда, когда у меня была операция”, – объяснил Крутой. Также композитор в беседе с ведущим программы “Судьба человека” упомянул о телефонном звонке ныне покойного мэтра отечественной эстрады Иосифа Кобзона, который произошел вскоре после выписки из больницы. Выяснилось, что до певца дошла информация о якобы смерти музыкального творца, однако Игорь Крутой тогда поспешил успокоить коллегу и развеять его тревогу.



Примечательно, что онкозаболевание забрало жизнь отца композитора, который умер от рака слюнной железы. Как полагает музыкант, лечение в условиях современной медицины сохранило бы жизнь его родному человеку, однако в 80-х врачи еще не обладали достаточным опытом и оборудованием для выполнения таких сложных хирургических операций. Об этом сообщает “Политэксперт”.