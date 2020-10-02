Мнение: Жертва государственного бандитизма?

02.10.2020, 21:50, Разное

В Нижнем Новгороде главред местного издания Koza. Press Ирина Славина написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». И ушла из жизни, устроив самосожжение напротив здания МВД.

Самосожжение Ирины – это, по-моему, акт отчаяния от бессилия против произвола силовиков…

Славина накануне рассказала: «Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства….» (отсюда).

Ирину Славину уже давно прессовали. В июле ее оштрафовали на 65 тысяч рублей по статье о «фейках» за мартовскую новость о первом случае заражения коронавирусом в городе Кстове, в прошлом году — на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за поста в фейсбуке, до этого — на 20 тысяч рублей за организацию акции в память о политике Борисе Немцове.

Если это не государственный бандитизм, что это такое?

Фотография отсюда