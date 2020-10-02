 

Киев захотел присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

02.10.2020, 21:48, Новости дня

Украина намерена присоединиться к европейским санкциям в отношении белорусских чиновников, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но тем не менее, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», – сказал Кулеба в интервью «Би-би-си».

Он добавил, что украинская сторона делает все, чтобы «помочь народу Белоруссии», Киев считает, что необходимо выступать единым фронтом в ситуации с санкциями.

Цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для Евросоюза или НАТО, поскольку Киев не защищен от расширения влияния России, которое угрожает безопасности страны, сказал Кулеба.

В пятницу ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ.

Москва подчеркнула, что ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически применяются и в России.



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