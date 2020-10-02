 

В РПЦ предупредили о «коварстве» коронавируса

02.10.2020, 21:48, Новости дня

Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал верующих соблюдать меры предосторожности в ситуации с коронавирусом.

«Важно не забывать, что мы можем невольно оказаться причиной болезни и страданий других людей. Не нужно себя успокаивать тем, что сейчас вирус переносится менее болезненно – мне известны очень тяжелые случаи. Не нужно оправдывать свой отказ от защитных мер тем, что все должны рано или поздно переболеть. Нужно соблюдать осторожность, и если уж заболеть, то не из-за своей безответственности, а тогда, когда Бог попустит, невзирая на все наши предосторожности», – приводит слова епископа РИА «Новости».

Он добавил, что у коронавируса есть «коварные свойства» и призвал «надевать маску, если рядом есть люди», а также попросил чаще мыть руки.

«При появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли, при появлении каких-то расстройств обязательно изолироваться, то есть не приходить на работу, учебу, в церковь, не идти в гости, а обратиться к врачу, сдать анализ на COVID-19», – сказал священнослужитель.

Верующим при этом не надо «терять голову», нужно «хранить мир в сердце и спокойствие в душе».

«Не соглашайся со злом внутри. Веди борьбу с самим собой. У нас еще есть время для того, чтобы обратить внимание внутрь своего сердца и обратить его ко Христу. Это главное делание повысит иммунитет, поможет сохранить трезвость и спокойствие в наше тревожное время среди разноголосицы разных мнений», – заключил Пантелеимон.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российским властям не следует повторно вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в РФ жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается.



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