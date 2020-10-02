Мнение: Кризис в банановой республике, финансовые проблемы Турции и санкции США против Лукашенко

02.10.2020, 21:40, Разное

1. Похоже, что кредит от МВФ, — плата за выдачу Джулиана Ассанджа британским властям, — не поможет эквадорскому президенту Ленину Морено. Небесная кара постигла банановую республику за предательство. Грядёт сильнейший обвал главного экспортного продукта Эквадора, бананов:

https://lenta.ru/news/2020/09/24/bananas/

В мире может начаться дефицит бананов из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре, предрекает El Comercio. Из-за вулканической активности экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов — это эквивалентно полутора миллионам коробок.

Из-за сильных выбросов пепла пострадали по меньшей мере 83 тысяч гектаров земель, среди них и провинции, где выращивают бананы. Скорее всего, фермеры в этом сезоне потеряют до четверти урожая, чуть больше повезет тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых. Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире, страна поставляет фрукты в Россию, Европу и на Ближний Восток.

Вулкан Сангай активизировался в воскресенье, 20 сентября. Столб дыма из него поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы в провинциях Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. В отдельных районах это может обернуться серьезным ущербом для сельского хозяйства, но окончательно урон еще не определен.

Отдельные оголтелые критики неосторожно употребляют термин «банановая республика» и в отношении России. Но судите сами, разве может рядовая природная катастрофа, — извержение вулкана, наводнение, засуха, — одномоментно лишить нашу страну значительной части экспорта?

2. Турция ввязалась в очередную военную авантюру далеко не в лучшее для неё время:

https://lenta.ru/news/2020/09/28/try/

Турецкая лира опустилась до исторического минимума на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. По состоянию на 13:20 по московскому времени доллар торгуется на уровне 7,79 лиры.

… с начала года валютные активы Турции упали с 74 до 45 миллиардов долларов. По оценкам Moody’s, 44 миллиарда — резервы коммерческих банков, это значит, что денег у страны почти не осталось.

При этом внешний долг Турции достиг 100 миллиардов долларов, а долг турецкого центробанка по своповым операциям — 50 миллиардов. Другими словами, если не пролонгировать сделки по ним, регулятор не сможет расплатиться по долгам даже с использованием всех валютных резервов на его счетах. В середине сентября Moody’s понизило суверенный рейтинг страны до В2, на уровне Руанды и Уганды. Эрдоган охарактеризовал рейтинг как экономическую войну.

3. Соединённые Штаты применяют свою фирменную стратегию – пускай другие таскают за них картошку из огня. Хотя Канада и Великобритания уже ввели санкции против Лукашенко, в Вашингтоне от этого шага отказались:

https://iz.ru/1067791/2020-10-01/stali-izvestny-prichiny-otkaza-ssha-vvodit-sanktcii-protiv-minska

Формальная причина отказа – ожидание Госдепа, что соответствующие санкции вначале примет Евросоюз:

https://www.rbc.ru/politics/04/09/2020/5f51d1c09a79475613af77c8

Европейские лидеры, однако, отнюдь не дураки, и совсем не хотят сжигать мосты и полностью обрубать концы, рассчитывая оставить возможность для дальнейшего диалога с белорусскими властями:

Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt. <…>

По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что такие ограничения усложнили бы коммуникации с Минском.

Для нас выгоден любой вариант. Введут санкции – это заставит господина Лукашенко выстраивать более здравомыслящую политику в отношении России. Не введут – мы порадуемся за наших соседей белорусов.