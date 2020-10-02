Мнение: Риски

02.10.2020, 21:35, Разное

Заявление Трампа о том, что он и его жена Мелания получили положительный результат теста на коронавирус, создает некоторую неопределенность в последние недели предвыборной кампании. И вряд ли болезнь идет сейчас в плюс Трампу. Фактически он выключен из публичной политической борьбы, хотя невзрачная предвыборная кампания Байдена как раз в публичной части во многом уравнивает ситуацию, в которую попал Трамп. Вторые дебаты с Байденом будут отменяться, возможно, Трамп успеет войти в форму к третьим.

Предполагается, что Трамп заразился от своей помощницы Хоуп Хикс, которая общалась не только с ним, но с весьма пожилым по возрасту руководством Сената и Палаты представителей – Макконелом и Пелоси (78 и 80 лет соответственно). Трамп проводил дебаты с Байденом, уже, по всей видимости, зараженным. Соответственно, возникает риск паралича высшей власти США ровно к выборам, да еще и весьма непростым безо всякого коронавируса. Ситуация, мягко говоря, нестандартная по всем меркам.