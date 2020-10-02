“Как думаете, получится?”: Глафира Тарханова станет новой партнершей Павла Прилучного

02.10.2020, 21:17, Разное

Популярная актриса Глафира Тарханова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о готовящемся альянсе с коллегой по сцене Павлом Прилучным. Пост знаменитости вызвал восторженную реакцию подписчиков.

Сотрудничество Глафиры Тархановой с известным актером Павлом Прилучным планируется в рамках спектакля “Авантюристы поневоле”. Сообщая фолловерам о готовящемся событии, артистка призналась, что испытывает определенное волнение, поскольку участие в упомянутом театральном представлении является для неё премьерой. “Ввод в спектакль – для актеров всегда стресс! Но я так соскучилась по сцене и зрителям, что сегодня, вопреки всему, хочу получить удовольствие!!!” – отметила Тарханова. К слову, она поинтересовалась мнением посетителей своего микроблога о том, получится ли её дебют успешным.

Стоит отметить, что в прежних постановках упомянутого спектакля партнершей Павла Прилучного на сцене являлась его экс-супруга Агата Муцениеце. Однако пару месяцев назад она была исключена из актерского состава постановки. Примечательно, что многие поклонники Муцениеце прочили на её место в спектакле соперницу своей любимицы – звезду телесериала “Папины дочки” Мирославу Карпович, однако их опасения не подтвердились.

Фолловеры Глафиры Тархановой с воодушевлением восприняли новость о её участии в спектакле “Авантюристы поневоле”. Они пожелали хозяйке аккаунта положительных эмоций, а также выразили уверенность, что дебют будет успешным. Отдельно поклонники театрального искусства высказали предположение, что пребывание на сцене их любимицы в паре с Павлом Прилучным будет не только полезным, но и приятным. Об этом сообщает “Политэксперт”.