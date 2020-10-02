 

“Как думаете, получится?”: Глафира Тарханова станет новой партнершей Павла Прилучного

02.10.2020, 21:17, Разное

Популярная актриса Глафира Тарханова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о готовящемся альянсе с коллегой по сцене Павлом Прилучным. Пост знаменитости вызвал восторженную реакцию подписчиков.
Сотрудничество Глафиры Тархановой с известным актером Павлом Прилучным планируется в рамках спектакля “Авантюристы поневоле”. Сообщая фолловерам о готовящемся событии, артистка призналась, что испытывает определенное волнение, поскольку участие в упомянутом театральном представлении является для неё премьерой. “Ввод в спектакль – для актеров всегда стресс! Но я так соскучилась по сцене и зрителям, что сегодня, вопреки всему, хочу получить удовольствие!!!” – отметила Тарханова. К слову, она поинтересовалась мнением посетителей своего микроблога о том, получится ли её дебют успешным.

Стоит отметить, что в прежних постановках упомянутого спектакля партнершей Павла Прилучного на сцене являлась его экс-супруга Агата Муцениеце. Однако пару месяцев назад она была исключена из актерского состава постановки. Примечательно, что многие поклонники Муцениеце прочили на её место в спектакле соперницу своей любимицы – звезду телесериала “Папины дочки” Мирославу Карпович, однако их опасения не подтвердились.

Фолловеры Глафиры Тархановой с воодушевлением восприняли новость о её участии в спектакле “Авантюристы поневоле”. Они пожелали хозяйке аккаунта положительных эмоций, а также выразили уверенность, что дебют будет успешным. Отдельно поклонники театрального искусства высказали предположение, что пребывание на сцене их любимицы в паре с Павлом Прилучным будет не только полезным, но и приятным. Об этом сообщает “Политэксперт”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Лучший антисептик – из сиси! – Личное мнение

06.07 / «Горите в аду — вот вам мой голос!»

10.07 / Личное: А почему бы и не загулять?

25.09 / Ученые сформировали основу жизни с помощью шести простейших молекул

24.06 / Мнение: Пока в США «белых очерняют», в России – «синих обеляют»

25.08 / «Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы»: «Любовница» Киркорова рассказала, какую сумму тратит в месяц

29.08 / Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался от рака

07.08 / Витамины в лукошке: 5 полезных свойств грибов

19.09 / Мнение: “Международный альянс религиозных свобод”

13.08 / Бастуют все!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска