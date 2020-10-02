«Левада»: рейтинги известности и одобрения Алексея Навального за год выросли вдвое

02.10.2020, 21:15, Разное

За последний год рейтинг одобрения деятельности политика Алексея Навального, как и в целом его известность, вырос в два раза. Это следует из опроса, проведенного «Левада-центром» совместно с «Открытыми медиа».

20% респондентов ответили, что одобряют деятельность Навального, 18% заявили о том, что никогда не слышали о таком политике. В прошлом году Навального одобряли лишь 9% россиян и 31% опрошенных сообщили о том, что ничего не знали о его деятельности.

При этом вырос и антирейтинг политика: так, в 2020 году 50% опрошенных заявили, что не доверяют Навальному, в прошлом году этот показатель составил 25%. Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков заявил, что рост показателей связан с ростом известности политика.

Выше всего уровень одобрения Навального у россиян в возрасте 18−24 лет, среди молодежи его популярность достигает 30%.

Лучше к нему относятся люди с высшим образованием, жители Москвы и других крупных городов. При этом примечательно, что лояльнее всего к Навальному относятся жители сел — там уровень неодобрения политика самый низкий (44%).

В Навальном респондентов больше всего привлекает то, что он «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы» (6%), его оппозиционность и «новый взгляд» (по 4%). Деятельность политика по борьбе с коррупцией оказалась только на третьем месте (3%).

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Однако 54% опрошенных не нашли у Навального сильных сторон: при этом 5% респондентов посчитали его агентом Запада и «засланным казачком», 5% — болтуном и популистом, 4% назвали политика «пафосным», «скандальным» и «заносчивым». 4% считают, что Навальный «сеет смуту, беспорядки, провокатор, смущает молодежь».

Большой процент респондентов — 77% — знают или слышали об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». 18% при этом внимательно следят за развитием этой истории.

Недоумение, возмущение, гнев, сочувствие и тревогу в целом испытали 41% опрошенных, и лишь 2% — удовлетворение.

35% заявили, что не испытывают по этому поводу никаких особых чувств.

О том, что Навальный был отравлен намеренно, посчитали 25% респондентом, 42% не доверяют этой информации. При этом основной версией того, кто стоит за отравлением Навального, стала та, которая утверждает, что за отравлением политика стоит власть и Кремль.

Накануне уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала возбудить уголовное дело для расследования случившегося с политиком Алексеем Навальным.

По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. При этом правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в РФ до сих пор не заведено.