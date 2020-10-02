Пашинян провел переговоры с Макроном

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02.10.2020, 21:08, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном указал на недопустимость вовлечения иностранных террористов в боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и разворачивающиеся боевые действия. Премьер Армении поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны. Стороны подчеркнули также недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии.

Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.

В пятницу Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Путин, Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.



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