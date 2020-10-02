Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19

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02.10.2020, 21:08, Новости дня

Украина создала несколько препаратов от коронавируса, один из которых планируется ввести в протокол лечения COVID-19, сообщил украинский главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Проходят клинические испытания четырех отечественных препарата, которые помогут лечить коронавирусную болезнь. По поручению президента Украины мы провели сегодня встречу в министерстве охраны здоровья со всеми четырьмя производителями, расспросили, на какой стадии. Один препарат уже закончил клинические испытания, проходит отчет, я думаю, в ближайшее время будет опубликован и введен в протокол лечения», – сказал Ляшко в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что препарат предназначен для людей с тяжелой формой болезни. Остальные три препарата сейчас проходят разные стадии клинических испытаний.

В четверг глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук предложил закупить у РФ вакцину от коронавирусной инфекции.

В мае глава Украина сообщила, что ученые страны не ведут разработку вакцины от коронавируса, так как у них нет необходимых для этого лабораторий.

В сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев откажется от разработанной в РФ вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США.



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