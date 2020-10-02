 

В РФ начались продажи обновленного кросс-хетчбэка Kia Rio

02.10.2020, 21:05, Новости дня

Южнокорейский гигант Kia успешно завершил сертификацию рестайлин-версии хетчбэка под названием Rio X-Line.

В Росстандарте уже опубликованы сведения о получении ОТТС, которое вступает в силу в середине текущего месяца, когда и могут начать продажи кросс-хетчбэка. Заявлено, что модернизированный экземпляр получил стильную решетку радиатора, улучшенные бамперы , а также ходовые огни со светодиодами. Существенным улучшением назвали увеличение клиренса на 190 мм.

Более того, для большей надежности и проходимости по всему кузову применили пластиковый обвес, который придает автомобилю привлекательный вид. Кроссовер Rio X-Line имеет 1,4 и 1,6-литровые двигатели, которые выдают до 123 л.с. мощности в улучшенном исполнении.  Хетчбэк получит также механические и автоматические трансмиссии.



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