В Канаде создан топливный элемент без мембраны

02.10.2020, 21:05, Новости дня

Как известно, топливные элементы служат для того, чтобы производить электричество в результате химической реакции водорода и кислорода. При этом в атмосферу выбрасывается водяной пар, из-за чего данную технологию относят к экологически чистым или «зеленым».

Однако большой проблемой до их пор являлась необходимость применения катализатора – платиновой мембраны. Канадские инженеры решили ее, создав топливный элемент без какой-либо мембраны.

Для производства электрического тока в данном случае используется кислород и спирт. Кроме того, чтобы обеспечить достаточную силу тока, разработчики предложили оригинальную конструкцию селективного катодного отсека. В ближайшем будущем может появиться рабочий прототип устройства.