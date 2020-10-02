США поставят Украине ядерное топливо для АЭС

02.10.2020, 20:55, Новости дня

КИЕВ – Украина заключила стратегический договор на поставку ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе подписания нового контракта между компаниями «Энергоатом» и Westinghouse на поставку в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Это – прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине. Поэтому этот договор является стратегическим для нас», – заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что новые договоренности является продолжением плодотворного двадцатилетнего партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

В посольстве Соединенных Штатов в Украине по случаю подписания контракта отметили 2 октября, что договор между Westinghouse и «Энергоатомом» является «историческим соглашением, которое знаменует очередной шаг на пути к диверсификации энергоресурсов для Украины».

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман отметил, что «Украина предоставляет новый импульс развития атомной энергетики, поэтому Westinghouse рада помогать в вопросах энергетической безопасности, а также продвигать услуги и продукцию Украины за рубежом».

Стороны подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компаниями двух стран, сообщает пресс-служба лидера Украины.

Этот документ предусматривает изготовление «Атомэнергомашем» компонентов топлива Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины, увеличением номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться «Атомэнергомашем».

После подписания документов президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина в свое время стала первой в мире страной, которой удалось диверсифицировать поставки ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. С новым контрактом Украина будет одной из первых стран, которая будет получать альтернативное топливо для реакторов ВВЭР-440.

Отдельно глава государства рассказал, что атомная отрасль в Украине имеет колоссальный потенциал, который следует активно использовать. Для этого необходимо создавать новые мощности и строить новые энергоблоки. Речь, по его словам, идет о Хмельницкой АЭС и возможностях для достройки третьего и четвертого энергоблоков на этой атомной станции.

Со своей стороны временный поверенный в делах США Кристина Квин подчеркнула, что энергетическая диверсификация должна быть основой энергетической безопасности Украины, а нынешняя сделка станет выгодной для Украины и Соединенных Штатов.

В июне 2016 года пресс-служба правительства Украины сообщила слова на тот период главы министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о том, что «впервые в истории топливо Westinghouse загружено в активную зону реактора пятого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС уже работает на нем».

По данным пресс-службы президента Украины, в подписанном 30 сентября 2020 года договоре с компанией Westinghouse речь идет о продолжении поставок ядерного топлива для Ровенской АЭС.

Вопреки усилиям России

Контракт на поставку топлива американской компанией для украинских реакторов экономист Алексей Лупоносов называет «большим прорывом», который удалось совершить вопреки усилиям России.

«Россия запускала слухи, что под Одессой будут делать какие-то атомные могильники и сопровождала это дезинформацией, почему нельзя менять поставщика обогащенного топлива этого урана. Сегодня этот контракт – это важный шаг, который демонстрирует России, что кассеты с топливом для реакторов советского типа могут делать и другие участники рынка», – говорит Алексей Лупоносов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что идея подписания контрактов между Westinghouse с украинской стороной активно продвигались при предыдущем президенте Петре Порошенко. Одна из задач данного сотрудничества, по словам экономиста, было желание украинской стороны снизить цены на электроэнергию для простых потребителей.

«Действующей власти нужно больше думать не о рейтингах как остаться популярной, такое впечатление, что они сериал какой-то снимают и их интересует больше зрительский рейтинг, а не далекоидущие стратегические цели, в которых борьба за энергонезависимость Украины – в приоритетах», – подчеркивает Алексей Лупоносов.

Однако с первого октября за электроэнергию, по его словам, украинцы будут платить больше.

«Любые позитивные новости с рынка энергоносителей должно подкрепляться реальными показателями, как эти действия отражаются на жизни простых граждан», – считает Алексей Лупоносов.

Топливо Westinghouse: традиции и инновации

Руководитель программ Аналитического центра «Дикси Групп» Роман Ницович отмечает, что есть несколько этапов, которые проходят реакторы в процессе замены топливных сборок.

«Это – тестовая, исследовательско-промышленная и промышленная эксплуатация реакторов. На некоторых украинских атомных блоках уже перешли к этапу промышленной эксплуатации на американских сборках, на других – идет этап исследовательско-промышленный. Охват диверсификации поставок, в частности, использование топливных сборок Westinghouse охватывает все больше и больше реакторов», – говорит Роман Ницович корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он называет позитивным и конкурентным моментом тот факт, что топливо Westinghouse будет поставляться и на Ровенскую АЭС.

Вместе с тем Роман Ницович подчеркивает, что Украина могла бы ориентироваться на опыт Евросоюза в вопросах диверсификации энергоносителей и технологий.

«Опыт Евросоюза доказывает, что можно поддерживать высокий уровень энергобезопасности и быть независимым от импорта энергоресурсов или технологий. Официальный Брюссель придерживается развития новой стратегии «зеленого курса» – внедряет производство солнечных панелей и других средств, которые нужны для выработки энергии будущего, и не отказываться от диверсификации импорта и энерготехнологий традиционных ресурсов», – утверждает Роман Ницович.

Однако, по его словам, в Украине прекрасно понимают «риски, которые могут идти от государства-агрессора» и продолжают политику диверсификации поставок и развития собственной добычи энергоресурсов.