Все предвыборные мероприятия с участием Трампа отменены
02.10.2020, 20:48, Новости дня
Все намеченные предвыборные мероприятия с участием главы Белого дома Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат.
Об этом сообщил предвыборный штаб Трампа, передает РИА «Новости».
Собеседники журнала Vanity Fair сообщили, что сам президент кашляет, у него повысилась температура, но у его супруги Меланьи нет выраженных симптомов, информирует ТАСС.
Телеканал CNN отметил, что еще два случая коронавирусной инфекции выявлены в Белом доме. Одним из заболевших является журналист, работающий в Белом доме, а другим – сотрудник пресс-службы, работающий с пресс-пулом.
Американский лидер также вознамерился сделать обращение к нации, сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Я не буду подтверждать конкретно, что будет от него, но можно сказать, что вы будете видеть и слышать президента, по мере того как он работает по своему графику. Мы изучаем ряд способов, как это сделать, но он хочет поговорить с американским народом… Этот человек любит американский народ, любит общаться с ним напрямую, и ничто не остановит его от того, чтобы это делать», – отметила Макинани.
Трамп ранее сообщил, что сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо.
При этом сам Трамп продолжил работать, а его семья и аппарат Белого дома также сделали дополнительные тесты на вирус.
При этом оппонент Трампа на выборах от Демократической партии Джо Байден сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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