В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

02.10.2020, 20:48, Новости дня

Московские власти на данный момент не рассматривают введение ограничений для торговой сферы из-за коронавируса, сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока таких ограничительных мер не рассматривается», – сообщил Немерюк в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что введение в РФ жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.