Мнение: Быстрая эволюция

02.10.2020, 20:20, Разное

Почему так сложно вписать свои желания в границы?

Потому что для этого нужно снять корону и признать свою ограниченность.

Границы – это ограничения.

Снять корону = отказаться от иллюзии грандиозности.

Для человека в большой короне само предположение, что он ограничен – это уже стресс.

Нужна привычка жизни в границах, чтобы эта мысль воспринималась легко и спокойно.

Видите замкнутый круг? Если вы живете в границах, вам легко жить без короны. Но чтобы начать жить в границах, надо корону снять.

Уровни эволюции личности: рапан, рыба, нерыба – это не только разные степени сформированности границ, это разное отношение к границам.

Рапан не хочет признавать ограничения, рыба думает, как бы ограничения обойти, нерыба признает ограничения, рыбак любит ограничения.

Сейчас я расскажу секрет, который может помочь некоторым быстрей перейти с уровня рапана на уровень рыбы, а может быть и нерыбы.

Сначала протестируйте себя. Ответьте на три вопроса.

1. Личные границы – это то, что нельзя нарушать другим или то, за что нельзя заступать вам?

Если первое, вы рапан. Если то и другое, рыба. Если второе, возможно нерыба или пытаетесь мыслить как нерыба.

2. Ограничения – это плохо или хорошо?

Если первое, вы рапан. Если то и другое, рыба. Если второе и не врете, то вы мыслите как нерыба.

3. Свобода – это выход за границы или действия в границах?

Если первое, вы рапан. Если то и другое, рыба. Если второе и не притворяетесь, то вы мыслите как нерыба.

Что-то уже понятно из теста?

Секрет, который может помочь перейти с уровня рапана на уровень рыбы, а с уровня рыбы на уровень нерыбы, заключается в том, что границы позволяют аккумулировать большое количество личной энергии. Я уже писала об этом, но тогда эта мысль воспринималась совсем абстрактно, а нам нужно добиться не только логического понимания, но и образного видения и даже чувственного ощущения.

Свобода, любая, творческая, сексуальная, интеллектуальная – это поток энергии без порогов и блоков.

Рапаны думают, что ограничения их энергии – внешние. Плохое общество, тесные правила и так далее.

Если вы давно читаете письма в рубрику, вы могли уже заметить, у кого энергии меньше всего, кто чувствует себя самым слабым и стесненным. Люди с фрустрацией ресурсов, люди в апатии, люди в разочаровании. Энергия блокируется изнутри, а не снаружи.

Чтобы чувствовать себя по-настоящему свободным и жить как свободный человек, ярко, творчески, живо, на полную катушку, в вас должна кипеть энергия. Вы должны просыпаться с кучей идей, вы должны жить активно, успевать многое и еще больше хотеть. Вы должны ложиться спать с предвкушением интересного дня, вы должны просыпаться с благодарностью, что вы живете. Вы должны общаться с близкими с любовью, делать свою работу креативно, вот тогда можно будет сказать, что вы свободны.

И это возможно только в одном случае: если вы вписали свои помыслы и желания в границы, если у вас нет стремления эти границы нарушать. Если вся ваша система мотивации вписана в ваши возможности, если вы не сливаете энергию иллюзиям и бесполезным планам. В этом случае у вас нет фрустрации, ваш поток гармоничен и нарастает.

Многим рыбам сложно принять мысль, что ограничения – это хорошо. Они готовы согласиться, что хорошо – видеть ограничения, но ограничений хотелось бы поменьше. Вот это уровень рыбы, рапан вообще не согласен, что ограничения – нечто объективное, он считает, что как посмотреть и хочет научиться смотреть так, чтобы ограничения не видеть. Поэтому на нем и корона с дом. “Вселенная” выполняет его желания, как умеет. Рисует ему на стекле хорошую погоду, когда на улице дождь.

Чтобы стать нерыбой, надо полюбить ограничения. Надо осознать, что даже когда ваша территория будет расширяться, ограничения всегда будут оставаться. И это самое замечательное, что может быть в физическом мире. Не любить ограничения – это все равно что не любить ландшафт, не любить архитектуру, не любить тела, не любить форму, а стремиться к хаосу и смешению всего со всем. Расширять возможности – это нормальный рост, это заложено в самом процессе работы, но это нужно не для того, чтобы убирать ограничения, а для того, чтобы переходить на уровень более сложной работы. Не более легкой! А более сложной.

Ребенок учится говорить и ходить не для того, чтобы стало легче. А чтобы иметь более сложные функции для более сложного существования. Рост нужен не для упрощения, а для усложнения. Поэтому не стоит стремиться к развитию так как вы стремитесь к отпуску: поднапрягусь, потом расслаблюсь. Не расслабитесь.

Если вам стало уныло от описанного, вы рыба, близкая к рапану. Совсем рапан, если корона сказала вам, что все написанное ерунда и жизнь не может быть такой печальной. Если ваш уровень ближе к нерыбе, вам все написанное очевидно. Рыбаки с удовольствием читают эту мысль.

Я ничего не могу с этим поделать: нерыбой можно стать только одновременно с согласием жить в границах и любить ограничения.

Только тогда вам больше не нужна корона. Корона нужна чтобы не видеть своих ограничений, чтобы видеть себя сильней, чем вы есть, больше, доступную планку видеть в иллюзиях намного выше реальной.

И корона не дает расти. Она сама растет, а рост человека сдерживает, поскольку под короной он все время хочет не того, чего может, а что может, не хочет. Он все время направляет энергию мимо границ и получает фрустрацию за фрустрацией, энергия у него блокируется.

Сейчас это уже очевидно?

До сих пор многих бомбит, стоит написать про планку притязаний. Мыль об ограничениях как-то замыливают и переносят, хотя и с трудом. А мысль о планке притязаний срабатывает как бомба.

Но если вы не выставите себе адекватную планку, вы не сможете ничего делать. Достигайте намеченных целей и потом уже поднимайте планку. Подумайте, насколько это логично и насколько это чувственно очевидно: тянуться туда, куда дотягиваешься. Но из-за короны всегда кажется, что задрать планку повыше – это мотивировать себя на активную работу. Планка притязаний всегда должна быть выше того, что у вас уже есть, на то она и притязаний. Но адекватная планка – это то, чего у вас нет, но что вы можете получить при некоторых усилиях, реально можете получить. То, что вы имеете, это не планка. Планка притязаний – то, куда вы можете дотянуться. И это должно быть адекватно, иначе появится зеленый виноград или просто облом и разочарование.

Если вы хотите быстрой эволюции, отрефлексируйте очень честно, как вы реагируете на мысли об ограничениях, о необходимости снижать планку, видеть свои возможности, и поменяйте отношение к этому всему, осознав, что иначе эволюции не будет, ни быстрой, никакой.

И если вы до сих пор считаете, что рыбалка – это умение обходить границы, вы “рыбачите” щипцами и пытаетесь учиться “крючкам” в форме щипцов. Странно ли, что у вас нет никаких результатов? Хуже, если результаты мерещатся. Это значит, что растет ваша корона.

Поделитесь рефлексией, друзья. Протестировали себя?