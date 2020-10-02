 

Остановите суррогатов! – Личное мнение

02.10.2020, 20:15, Разное

Ещё в апреле я знала, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко оплодотворили суррогатную женщину, чтобы завести ещё одного ребёнка.


Фото: Соцсети

Дети — это хорошо. Плохо другое — пришло время серьёзно поговорить о суррогатном материнстве в принципе.

Это — важно.

Многие не знают или не хотят думать о том, что такое суррогатное материнство. С внешней стороны, как красивый фантик, выглядит всё очень радужно.

Например, если мужчина — гей или просто не хочет жену-старуху, или если женщина не способна в силу возраста выносить и родить сама, но оба хотят зачем-то против объективных законов Природы и Б-га стать родителями, они покупают будущему ребёнку суррогатную маму.

Дрочат в стаканчик. Берут яйцеклетку. Суют это в несчастную женщину, которая должна выносить их половые клетки.

Беда в том, что оплодотворённых яйцеклеток должно быть много. Часть из них убивают. Другая — не приживается. Врачи выбирают самую жизнестойкую и пересаживают её в матку рабыни.

Да, я говорю о рабстве. Так я вижу это, так чувствую. Суррогатная мать, в моём представлении — рабыня.

Объясню.

Какая женщина согласится вообще на такой чудовищный эксперимент? Чтобы в тебя влили чужеродную яйцеклетку, оплодотворённую чужой спермой. Затем тебя кормят, заставляют сдавать анализы. В конце концов, ты рожаешь, у тебя фигарят гормоны, ты чувствуешь себя матерью, но ребёнка немедленно отнимают.

Так выглядит правда. Жуткая для несчастной матери правда.

Поставьте себя на место суррогатной матери малыша Рудковской и Плющенко. В вас влили их половые клетки, заставили выносить, родить и отняли ребёнка.

Ответьте мне честно: согласились бы? Уверена, нет. Это — противно. Противоестественно. На такое можно пойти, лишь попав в какую-то жуткую жизненную ситуацию, когда готова на это.

Без красивых отлакированных фраз правда выглядит так: от безысходности женщина отдаёт себя в пользование. А потом отдаёт и своего ребёнка — своего, потому что гормонам, материнскому инстинкту, сердцу не объяснить, что родившийся ребёнок — не твой.

Это против веры. Это против природы. Это против морали, когда в XXI веке рабыни вынашивают младенцев престарелым толстосумам.

Нашей стране нужен закон, запрещающий суррогатное материнство. Как во Франции, в Германии, Швеции, Норвегии, Австрии, США и так далее. Это просто какая-то античная дичь и извращение. Бои гладиаторов ещё устройте с последующим инцестом.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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