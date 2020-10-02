 

Мнение: Эксклюзив: очередного блогера обвинили в госизмене

02.10.2020, 20:10, Разное

Вчера Алексей Навальный заявил, что знает, по чьему заказу он попал в одну из лучших клиник Европы, и тем самым поставил крест не только на своей какой-никакой политической деятельности, но на праве на спокойную жизнь в России. Так старательно набивал себе цену, что в итоге стал чужим даже для своих. А ведь это только 1/3 ада, которая ждёт его по возвращению домой.

Разумеется, что после подобного утверждения никто в покое блогера не оставит. То есть, если до инцидента с якобы отравлением никто серьёзно Навального не воспринимал, то на сегодняшний день на такие нападки закрыть глаза уже просто не получится. И пускай наши сердобольные омские врачи не стали привлекать Алексея к ответственности за клевету, другое дело президент, который в обход нынешних реалий всё же позволил транспортировать Навального в другую страну. Короче говоря, неясно, на что надеялся Алёша, однако совершенно понятно, что ждёт свистуна дальше.

Закономерно, что после очевидной наглости, на Родине Навального ждут дела о клевете, а, возможно, и о государственной измене. Наблюдать за противостоянием «Кремль vs Навальный» будет весьма интересно, учитывая, что во время своей «болезни» Алексей умудрился в очередной раз заручиться поддержкой Запада. В целом, нашу власть уже давно перестал удивлять тот факт, что блогер сидит в одной лодке с политиками из-за бугра, но в этот раз они явно припомнят ему некоторые эпизоды из его «бурной» политической жизни.

У спецслужб имеется уже достаточно задокументированных случаев, которые доказывают тесную связь Навального с Госдепом и сателлитами. В общей сложности с 2008 по 2020 год выявлено 8 (!) контактов Алексея с западными политиками и дипломатами.

Пожалуй, пройдёмся по самым «свежим»: зимой этого года Алексей был замечен в аэропорту Риги. Автомобиль, который встречал блогера, был с дипломатическими номерами США.
Несколькими годами ранее, в 2016 году, Навальный встречался с группой европейских общественных деятелей и дипломатов, которых давно приписывают к организаторам «цветных» революций.

На встрече присутствовали 12 иностранцев, среди которых были бывший премьер-министр Швеции Карла Дильдта, сторонница оппозиционных митингов в Москве Кармен Клаудин и многие-многие другие. Вряд ли ребята собрались все вместе, чтобы обсудить…чего смеяться-то? Всем понятно, для какой цели все 12 собрались в тот день.

И всё это, конечно же, печально. Ведь пока блогер отчаянно пытался применить западные лекала для России, осквернить имя, пускай и нелюбимого им, президента, фантастическая утопия под названием «Прекрасная Россия будущего» с позором треснула. А сколько было разговоров…

Источник: Теория элит



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