Нижегородский лакокрасочный завод запатентует формулу «Новичка»

02.10.2020, 20:02, Разное

Нижегородский лакокрасочный завод им. Андропова подал в Роспатент заявку на патентование формулы боевого нервно-паралитического вещества, более известного как «Новичок». По итогам испытаний, проведённых специалистами предприятия и независимыми экспертами, данное вещество признано безвредным для человека и безопасным для детей, но при этом оно прекрасно подходит для окрашивания дверных ручек и других деталей интерьера.

«Группа наших специалистов изучила свойства данного вещества, и они нас приятно удивили. «Новичок» очень трудно смыть: даже спустя полгода после инцидента в Солсбери толстый слой этого вещества надёжно держится на дверной ручке дома Сергея Скрипаля. К тому же, это вещество оказалось очень простым и недорогим в производстве: себестоимость одного литра не превышает 82 рубля», — рассказал генеральный электрик завода Алексей Пояркин.

«У нас проходили обыски номеров, в которых жили актёры, изображавшие русских агентов. Я рада, что тогда забрали мебель из их номера: жильцы умудрились её чем-то испачкать, да так, что мы за полгода не смогли её отчистить. Надеюсь, я больше никогда не увижу эти диваны», — жалуется уборщица гостиницы Funeral Suite в британском Солсбери Лукреция Борджиа.

По словам директора завода, «Новичок» появится на прилавках российских магазинов не позднее марта 2021 года.