Мнение: Всё готово для борьбы с ковидом!

02.10.2020, 20:00, Разное

Давно уже понятно, что всё зло – от детей. Во всяком случае, ковидобесы в этом уверились как в “Отче наш”, винить школьников в том, что они из-за этого своего учебного года устроили всем “вторую волну” – уже практически мейнстрим. В связи с этим пытливая народная мысль бьется в поисках выхода – что же делать?! Устроить детишкам вечные каникулы? Многие взрослые пока еще не готовы обречь детей на такую халяву, все-таки в массах живет странный предрассудок, что получать образование, хотя бы среднее, зачем-то надо.

Тогда что – опять всех учить через монитор? И тут энтузиазм очень кислый – все помнят опыт апреля-мая, к тому ж учителя уже успели пожать плоды тех “двух месяцев на удаленке” в начале нового учебного года, и многие схватились за голову: по всему выходит, что дети практически ничему не учились не три, а все пять месяцев с апреля по 1 сентября! Да и родители взвыли еще весной – многие прямо заявляли, что, как они убедились, их малогабаритные квартиры просто не рассчитаны на круглосуточное пребывание в них отпрысков – слишком велик урон. “Верните школу!!”

Но школу нельзя – смотри, как говорится, пункт первый.

И вот еще один вариант предложил профессор психфака МГУ (да-да, мой коллега!) А.Шмелев у себя в Фейсбуке.

“А нет ли возможности детей изолировать от взрослых в школах? – Хотя бы детей постарше, которые могут ночевать на раскладушках в самих школах? – В режиме интерната? Да, решение совсем не идеальное и не для всех. И кому-то оно точно покажется диким. Но ведь приходится выбирать не лучшее решение из лучших, а наименее “дикое” из еще более “диких”.

Я бы вовсе не спешил смеяться – время сейчас такое, что могут приниматься любые дикие решения. Кто б еще в начале года мог даже предположить, без риска быть объявленным сумасшедшим, что надо будет просить разрешения (!) у властей, чтобы просто выйти на улицу из своей квартиры?! А это ведь сугубая реальность, причем не только у нас, а по всему миру (и похоже, что “пропуска” триумфально вернут в Москву как бы и не со следующей недели).

Поэтому “интернаты в школах” – почему нет? В каждой школе есть спортзалы, там можно поставить много раскладушек. У меня у самого есть такой опыт: в 1987 году, вернувшись из армии, я – как раз в сентябре – тут же попал на “картошку”, куда отправили весь мой курс психфака и еще кучу студентов практически со всех вузов Москвы (некоторые вузы, например МИИТ, как рассказывали, стояли просто пустыми – “все на картошке”), И поселили нас всех тогда, не только наш курс, но и еще несколько, с нами, помню, был 5-й курс философского факультета, причем у них это была пятая “картошка” за 5 лет – как раз… в школьном спортзале одной сельской школы. Причем там были даже не раскладушки – были просто матрасы. Зал был поделен пополам: слева от входа – девочки, справа – мальчики. Более сотни человек – прекрасно жили там три недели.

(Я, правда, пожил там из любопытства неделю и уехал – но мне было можно, я был “армеец”).

Так что – всё возможно. Тем более, что школы давно уже превращены фактически в “зоны” для “отстоя молодняка”: заборы, охранники на входе, решетки на окнах, выйти ученику до конца занятий можно только по письменному разрешению классрука – иначе охрана просто не выпустит; собственно, для реализации проекта “интернатизации” школ осталось совсем немного – достаточно просто дать охранникам (которые сейчас в большинстве – из Росгвардии) команду “Не выпускать!”

Причем, я щитаю, никого – и учителей тоже. А зачем им выходить, заразу разносить? Пусть остаются со своими питомцами до конца, как доктор Януш Корчак. Для подчеркивания статуса – вот как раз их снабдить раскладушками (дети, понятно, могут спать и на матрасах, или даже на матах из спортзала). Если снимать кино – какой сериал “Из школьной жизни” можно было бы сбацать! В старом добром английском стиле – в “закрытой школе”, только – запертой “на ковид”. Единство времени, места и действия!

Нет, я нисколько не удивлюсь, если такой же “сериал” начнет реализовываться и в жизни. Причем – уверен – многие родители вздохнут с облегчением.

А можно пойти и дальше. Собянин же недоволен тем, что компании злостно нарушают его “рекомендации” о переводе сотрудников на удаленку – это, по его словам, видно по загруженности транспорта, которая и не думает снижаться? Почему б не расширить идею Шмелева – и в один прекрасный день так же, как школы, не заблокировать выход и из офисных зданий тоже? Это ведь тоже делается еще проще: та же охрана на входах, в подкрепление буквально взвод автоматчиков из Росгвардии – и всё, из здания никто не выходит! “Хотите работать – работайте!” Опять же раскладушки и матрасы – не проблема для богатой московской мэрии. Запереть людей по офисным центрам – и работа не будет страдать, и транспорт поразгрузиться – все без отрыва от производства. Про заводы-фабрики и говорить нечего – там тем более просится организовать ночлег прямо в цехах. Утром встал – и сразу к станку! Вырастет заодно производительность труда.

Так что идей еще много – ковид не пройдет. ТакЪ ПобедимЪ!