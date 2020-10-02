 

Мнение: Самосожжение в Нижнем Новгороде

02.10.2020, 19:55, Разное

В Нижнем Новгороде у здания МВД совершила самосожжение местная журналистка Савина. Поджечь себя она решила после того, как у нее дома прошел обыск связанный с тем, что органы подозревают ее в связях с беглым олигархом Ходорковским.
Ранее, вы могли слышать про нее в рамках чудесной истории с установкой памятной таблички Сталину в городе Шахунья.

Савина не стерпела разгула тоталитаризма в Шахунье и обматерила данный город в Фейсбуке, после чего ей прилетел штраф на 70 тыс. рублей. Подробнее об этой истории писал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5388687.html

Также покойная была большой поклонницей покойного Немцова.
Ну а сегодня облила себя бензином и подожгла, предварительно написав, что в ее смерти виновата РФ.

Как обычно, кто-то заботливо снимал все это на камеру. Кому самоубийство и акционизм, а кого – медийный продукт для соответствующей пропаганды.
Вот такая Шахунья.

Источник: Colonel Cassad



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