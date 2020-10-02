Мнение: О ковиде у Трампа: что теперь грозит Америке

02.10.2020, 19:50, Разное



Фото © Reuters.

Почему-то многие решили, что CoVID-19, который обнаружили у действующего президента #США Дональда Трампа и его Мелании – сугубо предвыборный. Мол, сочувствие и патриотизм избирателей добавят голосов отстающему Донни. А если нет, то значит – Fatum.

Хотя на самом деле это колоссальная проблема для Америки. Ведь люди – смертны.

Нынешние выборы в Штатах – прямо-таки пир духа для геронтофилов. Дональду Трампу – 74, его оппоненту Джо Байдену – 77 с очень большим хвостиком. Куда там #СССР с его генсеком Леонидом Брежневым, не дожившим и до 75-ти.

Но это здорово повышает риски. Американские мужчины в среднем живут 76 лет. Так что вероятность пышных похорон возрастает с каждым днём. А тут ещё #коронавирус у Дональда Трампа, который в силу возраста находится в зоне риска by default.

Что будет с Америкой, если кто-то из кандидатов умрёт до выборов? Или после них, но до вступления в должность (речь уже о победителе, естественно)?

Тут может быть четыре варианта.

Первый. Если смерть настигает кандидата до дня голосования, который в этот раз приходится на 3 ноября, то вопрос не конституционный, а чисто партийный. Он решается Национальным комитетом партии, выдвинувшей претендента на кресло в Овальном кабинете. Республиканцы в этом случае либо собирают новый съезд, либо голосуют дистанционно. Демократы в этом вопросе не связаны вообще никакими правилами, но, вероятно, будут действовать аналогично. В обоих случаях совсем не обязательно, что кандидатом в президенты будет назван тот, кто стоял вторым в паре, номинируясь на вице-президента.

Второй. Если вдруг умирает победитель выборов – после всеобщего волеизъявления в ноябре, но до голосования выборщиков в декабре. Тут опять замена ложится на плечи соответствующего Национального комитета. При этом возникает тонкий момент: выборщики могут решить, что смерть кандидата освобождает их от клятвы верности ему. И могут на коллегии голосовать свободно. Впрочем, по этому поводу в каждом штате свои законы.

Третий. Если победитель, которого назвала коллегия выборщиков, покинет этот мир до того, как их голосование утвердит Конгресс США. Дата утверждения, к слову, фиксирована – 6 января. Тут Конгресс обязан подсчитать и проверить голоса выборщиков, утвердить их при отсутствии нарушений и признать скончавшегося кандидата победившим. В этом случае вступает в силу п. 3 20-й поправки к Конституции, когда в права президента вступает избранный вице-президент. Да, в Америке вице-президент – это также выборное лицо. Он избирается в связке с кандидатом в президенты на той же коллегии выборщиков и по тем же правилам.

И четвёртый. Если избранный президент отправится к праотцам до дня официального вступления в должность. В такой ситуации опять применяется 20-я поправка, и президентскую присягу приносит кандидат в вице-президенты.

До сих пор это всё было сплошным теоретизированием. Единственный реальный прецедент – на выборах 1872 года Гораций Грили, выдвинутый демократами на пост президента, скончался до голосования на коллегии. Но он всё равно проиграл всеобщее голосование, так что его смерть мало на что повлияла.

То есть, процедуры на случай смерти кандидата существуют лишь в довольно общем виде и не прописаны в деталях. Что открывает окно возможностей для споров и протестов. А также и для беспорядков в крайнем случае.

В общем, судьба Америки сейчас в руках врачей. Пожелаем им успеха, а Дональду Трампу – здоровья и удачи?