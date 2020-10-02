Украина собралась требовать от РФ экстрадиции Януковича

02.10.2020, 19:48, Новости дня

Украина решила добиться от РФ выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания им наказания по делу о «государственной измене».

Глава группы прокуроров по делу Януковича Руслан Кравченко сообщил РИА «Новости», что Киев готов требовать экстрадиции бывшего президента.

В пятницу Киевский апелляционный суд оставил приговор Януковичу в силе – 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу.

Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по другому делу – об «узурпации власти». До этого, 24 января 2019 года, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента страны к 13 годам лишения свободы. Януковича признали виновным по статьям о «госизмене», «пособничестве в ведении агрессивной войны». В то же время Янукович был признан невиновным в посягательстве на целостность Украины.