Мнение: Крымские будни

02.10.2020, 19:45, Разное

В Крыму идут дожди. Не такие обильные, чтобы заполнить водохранилища… Но хоть что-то всегда лучше, чем ничего…. Как говорится, «лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз».

Дожди в Крыму – это хорошая новость.

А у меня был такой расклад, что прилетев в Крым на два дня, вполне мог ни разу не окунуться в море… Пришлось сегодня вставать рано, чтобы успеть поплавать до выезда в аэропорт…