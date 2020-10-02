 

Мнение: Крымские будни

02.10.2020, 19:45, Разное

В Крыму идут дожди. Не такие обильные, чтобы заполнить водохранилища… Но хоть что-то всегда лучше, чем ничего…. Как говорится, «лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз».

Дожди в Крыму – это хорошая новость.

А у меня был такой расклад, что прилетев в Крым на два дня, вполне мог ни разу не окунуться в море… Пришлось сегодня вставать рано, чтобы успеть поплавать до выезда в аэропорт…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / “Любители похоронной атрибутики”: Ургант прошелся по Собчак и ее мужу

23.07 / Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

22.08 / Секрет отравления Навального оказался прост как мир

28.09 / В ряде регионов Азербайджана ввели военное положение и комендантский час

02.08 / Эта неделя в истории – 1914 год: Германия объявляет войну России. Началась Первая мировая война

16.08 / Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

23.09 / Путин пообещал повышение материнского капитала и помощь бедным

15.09 / Лишившийся ног российский десантник первым в мире покорил Эльбрус одними руками

16.07 / Мария Кожевникова назвала главный промах сценаристов “Универа”

24.07 / Настоящие герои: Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с представителями организаций, борющихся с пандемией коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска