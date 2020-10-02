Япония намерена объединить Курилы и Хоккайдо с помощью океанского песка

02.10.2020, 19:37, Разное

Японские ученые, бизнесмены и политики разработали план объединения южных островов Курильской гряды и японского острова Хоккайдо с помощью естественных песчаных наносов.

Помочь процессу должны железобетонные ловушки, которые должны удерживать песок, и стать основой для будущей дамбы.

Проект был представлен в ходе очередной конференции в Саитаме, посвященной проблемам возвращения «Северных территорий» ( ред.- так в Японии называют утраченные по итогам Второй Мировой войны вместе со всем Курильским архипелагом острова южной части гряды). Его авторами стали специалисты-океанологи и строители из Японии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Фиджи, и ряда других стран, имеющих опыт изучения наносных процессов и строительства сооружений в открытом море.

– Мы не планируем перегораживать пролив Нэмуро (ред. японское название Кунаширского пролива — прим. ред.) полностью искусственным сооружением, это не в силах человека. Наша цель — помочь природе сделать это самостоятельно, — отметил руководитель проектной группы, профессор Сакамото Рёма.

По словам ученого, теплое течение Соя ежегодно проносит через Кунаширский пролив сотни миллионов тонн песка, который в итоге попадает в Тихий океан и уносится на юг и восток потоком холодного Курильского течения, а частично оседает в безднах Курило-камчатского желоба.

– Наши расчеты показывают, что искусственные ловушки, смонтированные на японской части дна пролива Нэмуро, позволят задержать большую часть этого песка, и с течением времени сформировать на дне пролива своеобразную песчаную отмель. С каждым годом ее высота будет нарастать, при этом конфигурация течений будет способствовать продвижению отмели на север, что позволит ей постепенно достигнуть острова Кунашир, — отметил капитан первого ранга Идзичи Такахико Дзиро.

Специалист уточнил, что для роста отмели потребуются периодические работы по установке новых песчаных ловушек. Их результатом станет возникновение сначала отсыхающей отмели, а затем и постоянной сухопутной связи Хоккайдо и Кунашира.

– Это позволит жителям Южных Курил и Хоккайдо поддерживать более тесные отношения и наглядно продемонстрировать преимущества японской экономики, промышленности и образа жизни, — отметил вице-премьер правительства Японии Хиро Онода.

По итогам обсуждения проекта правительство Японии планирует подготовить постановление об образовании консорциума для выполнения этой задачи. Предполагается, что он начнет работу уже в 2022-23 году, а формирование дамбы завершится к концу 2030-х годов.