Мнение: Дореволюционный космос, колл-центры в тюрьмах и продолжение строительства СП-2

02.10.2020, 19:35, Разное

1. Говорят, что Константин Циолковский предвидел все основные этапы освоения космоса: первую космическую ракету, первый спутник, первых животных в космосе, первого космонавта и, наконец, первый выход в открытый космос («пустолазание», как это называл великий русский учёный). В советское время бытовала легенда, согласно которой до революции Циолковский был мало кому известен – ему якобы не давали печататься.

Блогер Ивано Иванов приводит ссылку на основоположника космонавтики – и не где-нибудь, а в дореволюционном издании весьма популярной «Занимательной физики» Якова Перельмана, которой, кстати, я бы на месте нашего Минобразования заменил современные тусклые учебники физики:

https://olegmakarenko.ru/1964940.html?thread=768126092#t768126092

Кстати о царском заделе.







Это вторая часть, первая вышла ещё в 1913. В этой же книге интересная рекламка других книг издательства, изданных годом ранее:





Как видно, до революции о космосе в России знали и думали уже довольно много. Вопрос космических путешествий ставился вполне серьёзно, и дело было вовсе не в технической или научной отсталости нашей страны (напротив, Российская Империя к тому времени была одной из ведущих научных и инженерных держав).

К тому моменту только-только встала на ноги авиация (как у нас, так и в западных странах), и предстояло наработать ещё немало технологий в области материалов, топлива и двигателей, чтобы выход в космос стал в принципе возможен.

Не приходится сомневаться, что у России были бы отличные шансы на космическое первенство и безо всякой советской власти.

С одной стороны, было бы меньше стимулов вбухивать огромные средства в военную программу (из которой в качестве спин-оффа родилась программа космическая).

С другой стороны, капиталистическая страна была бы гораздо богаче и могла бы с большей лёгкостью позволить себе такие траты, а талантливых инженеров и учёных было бы чуть ли не в разы больше (ведь не случилось бы ни эмиграции, ни репрессий, ни потерянного десятилетия, замедлившего наше развитие после революции).

2. По поводу телефонных мошенников. ФСИН решила сократить их количество, установив в тюрьмах глушилки мобильных телефонов:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/fsin/

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросит три миллиарда рублей для борьбы с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы.

По его словам, такую сумму тюремщики потратят на высокотехнологичное оборудование, которое сможет глушить сигнал сотовых операторов в местах лишения свободы.

В госкорпорации «Ростех», занимающейся цифровизацией учреждений ФСИН, изданию уточнили, что использовать постоянные генераторы помех пока не планируется — это может отразиться на здоровье сотрудников и заключенных. Речь пойдет о ситуативно работающих устройствах, которые создают помехи лишь в случае, когда находят в эфире устойчивый сигнал из кол-центра мошенников.

18 июля 2020 года мошеннический кол-центр обнаружили в московском СИЗО «Матросская тишина». Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства. Телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали на нарах и в мебели ложками. Для звонков заключенные использовали микрофоны или беспроводные гарнитуры мобильных телефонов. За пронос гаджетов заключенные платили взятки сотрудникам СИЗО.

3. Как мы и ожидали, Дания всё же выдала последнее необходимое разрешение на «Северный поток–2»:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/ns2/

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на работу в территориальных водах королевства, говорится в сообщении регулятора.

Рассмотрение заявки заняло более десяти месяцев. Указано, что документы выданы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которая требует разрешать строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов.

Как отмечается в сообщении, в этом случае речь идет об эксплуатации маршрута, а разрешение на строительство «Северного потока-2» от 30 октября 2019 года остается в силе.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» закончено на 97 процентов.

Таким образом, датчане, которые недавно лишили нас северного полюса холода, технично спрыгнули с ответственности за возможное лишение Европы столь важного для неё газопровода. Теперь всё зависит от властей Германии, а уж немцы-то достаточно сильны и практичны, чтобы выдержать в этом вопросе любое давление США.