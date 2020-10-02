Мнение: Темпы

02.10.2020, 19:31, Разное

Блицкриг у Азербайджана предсказуемо не получился. По всему, приходит время фиксировать результат (какой бы он ни был) и снова начинать переговоры. Ну, понятно, не сразу – нужно выдержать паузу и соответствующий ритуал с плясками и бубнами, но в целом военная часть подходит к концу.

Правда, этим крайне недовольна Турция. Ее официальные лица делают заявления гораздо более воинственные, чем азербайджанские, и призывают к войне до победного конца. Огорчение турок в целом понять можно: на военный результат они вряд ли рассчитывали, но задача сразу носила политический характер – требовалось явное вмешательство России, причем на стороне Армении, но тут в расчеты вкралась текущая ситуация. Сидящий в бункере президент, к которому можно попасть только через две недели строгого карантина, очевидно неспособен к принятию оперативных решений. Как собрать совещание, если вдруг потребуется кто-то, кто нестерилен и представляет смертельную опасность для храброго Верховного главнокомандующего? По телевизору с ним общаться? А если враг не дремлет и подслушивает?

В общем, реакция у российского руководства, и без того не скоростная, сейчас запаздывает настолько, что пока поймут, что где происходит – война уже закончилась. С отравлением Навального, кстати, история ровно такая же: пока разбирались, что происходит, кто виноват и что делать, время ушло, а потому пришлось в пожарном порядке и тоже не в лучшем виде отдавать распоряжения, с последствиями которых теперь непонятно, как разгребать.

Выбор тут очевиден – либо дрожать за свою бесценную жизнишку, либо руководить страной. Одно с другим не очень совмещается.

Соответственно, реакция на карабахское обострение в Кремле явно запаздывает, и когда, наконец, там поймут, что происходит, война уже закончится. И в этом смысле турки явно просчитались, рассчитывая хоть на какой-то оперативный ответ Кремля на происходящее. Его нет. Пропаганда, понятно, закатывает глаза и таинственным шепотом говорит, что всё идёт как задумано. Грозное русское молчание и всё такое. Но более вероятно самое прозаическое объяснение – не успевают.

Так или иначе, но темпы военных действий начинают выдыхаться. Это неудивительно – силы сторон примерно равны, и их совершенно недостаточно для того, чтобы кардинально изменить устоявшееся статус-кво. Турция, конечно, помогает чем может, но единственное, что она действительно могла бы сделать для коренного перелома – это войти в конфликт напрямую, чего Эрдоган делать не будет. Во всяком случае, предпосылок для этого нет. Турецкие "ихтамнет" ситуацию исправить не могут – это партизаны и диверсанты, а характер боевых действий – классический общевойсковой.

Теперь, вероятно, стороны еще несколько недель повоюют "по убывающей", после чего каждая объявит о своей грандиозной победе. Ну, а там – по обстановке. Кроме того, три сопредседателя Минской группы по урегулированию – США, Франция и Россия – смогли как-то сформулировать общее мнение, хотя оно вполне предсказуемое – прекратить и садиться разговаривать. То есть, ничего нового, но сам факт заявления уже есть, а потому нужно на него как-то реагировать.