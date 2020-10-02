 

Мнение: Сменила отчество на матчество

02.10.2020, 19:20, Разное

Не успеешь привыкнуть к тому, что людей сейчас могут называть всякими идиотскими именами типа «Ландыш» или «Перкосрак», так тут новая шизость становится модной.

Алла Чикинда из Екатеринбурга решила, что её мать недостаточно фигурирует в паспортных данных и сменила отчество на матчество. Была тётя нормальной такой Васильевной, а стала (язык не поворачивается произнести) Ириновной!

Давайте уже вообще тогда отменим отчества, чтобы не устраивать маразм с матчествами и прочими нетрадиционными вариациями.

“Я не первая, кто это сделал. По моим ощущениям, это становится нормальной практикой. Раньше люди спокойно меняли имя и фамилию. Либо люди меняли отчество на отчество. На самом деле в графу “отчество” можно вписать что угодно. Главное, чтобы окончание было похоже на отчество. После того, как я увидела несколько новостей о том, что люди так делают, я тоже решила так сделать”, – рассказала девушка.

По ее мнению, несправедливо, что отец фигурирует во всех документах человека – ведь чаще всего присваивается и фамилия отца, и отчество.

Странно, но нигде не пишут, что Алла является ярой феминисткой. Это многое бы объясняло.

Источник: Достало



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