Оккупированный Донбасс живет в недогосударстве, с недоправами – Гармаш

02.10.2020, 19:16, Новости дня

Сторонников “русского мира” на оккупированном Донбассе со временем больше не становится. Об этом в интервью “Обозревателю” заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

По его мнению, из-за того, что конфликт на востоке страны затянулся, люди там все меньше верят, что Украина вернется.

“Вместе с тем, они и в Россию уже не верят, понимая, что вряд ли Донбасс станет ее частью. У них нет юридической защищенности и возможности жить в нормальном государстве, нет стабильности – это самое тяжелое”, – сказал он.

По словам Гармаша, на оккупированном Донбассе ходит российский рубль, но при этом остается комендантский час и нет рабочих мест. Несмотря на то, что Россия признала паспорта псевдореспублик, по ним нельзя выехать за границу; в “республиканских” вузах сокращают кафедры и факультеты, а их дипломы ничего не стоят даже в России, подчеркнул он.

“Оккупированный Донбасс живет в недогосударстве, с недоправами. Люди это прекрасно понимают. Они хотят стабильности, юридической защищенности. Как бы плохо с этим ни было в Украине, но в Украине это есть. Поэтому сторонников “русского мира” на Донбассе больше не становится”, – считает Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

9 июня в состав украинской делегации в ТКГ ввели руководителя международной общественной организации “Луганское землячество” Вадима Горана, врача Константина Либстера, журналистов Гармаша и Дениса Казанского; они представляют ОРДЛО от Украины.