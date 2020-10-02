 

Израильский доктор Качман: Большинство тяжелых пациентов с COVID-19 моложе 60 лет, и они на ИВЛ. Некоторые из них останутся инвалидами, кто-то умрет

02.10.2020, 19:15, Новости дня

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива, доктор Евгений Качман в интервью изданию “ГОРДОН” заявил, что часть людей, которые тяжело переносят COVID-19, либо останутся инвалидами, либо умрут.

“Многие люди считают, что раз они не в группе риска, потому что они младше 60–70 лет, им ничего не угрожает. Это не так. Большинство наших тяжелейших пациентов тоже моложе 60 лет. Им 50, 48 лет, а они сейчас на ИВЛ в тяжелейшем состоянии. Некоторые из них останутся инвалидами, кто-то умрет. У нас был пациент (к сожалению, скончался), ему пытались организовать пересадку легких, потому что ничего другое ему бы уже не помогло – у него все системы организма работали, а легкие были в необратимом состоянии. И это был молодой человек”, – подчеркнул Качман.

Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить. Читайте полную версию интервью

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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