 

Гармаш: Тотальная пропаганда, проводимая оккупантами на Донбассе, может дать обратный эффект

02.10.2020, 19:15, Новости дня

У молодежи сильно развито чувство протеста, особенно если им что-то навязывают. Об этом в интервью “Обозревателю” заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

“Молодежь [на оккупированном Донбассе] воспитывают в “русском духе”. Но нас тоже в Советском Союзе воспитывали… А у молодежи сильно развито чувство протеста. Особенно если им что-то навязывают. Поэтому тотальная пропаганда может дать обратный эффект. Вот заставляешь ребенка или подростка что-то делать, он все равно сделает наоборот. Так что и в этом плане я настроен оптимистично”, – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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