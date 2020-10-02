«Как написал в той жалобе, так оно и было»

02.10.2020, 19:10, Разное

Заявление доцента Южного федерального университета легло в основу уголовного дела активистки «Открытой России»*

Поводом для уголовного преследования ростовчанки Анастасии Шевченко стало заявление доцента ЮФУ. Еще один добровольный помощник полиции в этом деле — бывший украинский журналист Сергей Рулев.

Анастасия Шеченко. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Преподаватель по безопасности персональных данных, доцентр кафедры «Безопасности информационных технологий» ЮФУ Александр Басанов увидел анонс выступления Анастасии Шевченко на дебатах в Таганроге и подал сигнал прокуратуре.

— Я знал, что на сайте министерства юстиции опубликован перечень нежелательных организаций, куда входит общественное движение «Открытая Россия», финансируемое Михаилом Ходорковским. Это дело меня интересовало еще до мероприятия, я читал комментарий представителя Генпрокуратуры, что к нежелательным организациям относятся такие организации, которые " дестабилизируют обстановку в стране, обесценивают выборы президента и могут нанести ущерб конституционным правам жителей и государственности, — рассказал Басанов в суде по делу Анастасии Шевченко на очередном заседании 24 сентября.

Речь идет об участии Анастасии Шевченко в дебатах как официального представителя штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Дебаты проходили в Таганроге, противником Шевченко был представитель партии «Единая Россия», выступавший от имени штаба Владимира Путина в Ростовской области.

В суде Александр Басанов предупредил, что может не вспомнить всех деталей событий трехлетней давности и попросил судью считать, что «как написал в той жалобе, так оно и было».

— Я пошел на это событие, зафиксировал видео на телефон, — рассказал в суде Басан. — В ходе дебатов Анастасия Шевченко выступала от имени «Открытой России», критиковала власть. После этого я подал заявление в прокуратуру, полагая, что ее (Шевченко) деятельность относится к Кодексу об административных правонарушениях. Пришло письмо из прокуратуры, что дело рассматривается. Мне было важно, что прокуратура отреагировала на мою жалобу.

Прокуратура Таганрога отреагировала: спустя два месяца в отношении Шевченко было возбуждено административное дело по ст. 20. 33 КоАП РФ и назначен штраф в 5 тысяч рублей.

Второе административное наказание Анастасия Шевченко получила за участие в съезде сторонников всероссийского сетевого движения «Открытая Россия» в Ульяновске. После этого в отношении активистки было возбуждено первое в России дело по статье 284. 1 УК РФ за «осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной». С января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. За это время у Анастасии умер ребенок, она была признана политически узником и стала лауреатом премии им. Бориса Немцова «за смелость в отстаивании демократических ценностей».

Весной этого года началось слушание дела по существу, его рассматривает судья Кристина Захаркина, которая летом продлила домашний арест подсудимой.

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Анастасия Шевченко отказывается признать вину. Она настаивает, что не является сотрудницей нежелательной неправительственной организации (Otkrytaya rossia), зарегистрированной в Великобритании — именно эту организацию Генпрокуратура РФ считает осуществляющей «на территории РФ специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными», чья «деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства».

Ранее в суде был допрошен активист Национально-освободительного движения (НОД) Александр Шильченко, который написал несколько заявлений в прокуратуру с требованием проверить деятельность Анастасии Шевченко, но в суде не смог обосновать свои подозрения в незаконном зарубежном финансировании деятельности ростовской активистки.

Еще один свидетель обвинения — бывший украинский журналист Сергей Рулев, который после победы «евромайдана» обосновался в Ростове и стал завсегдатаем политических акций с участием либеральной оппозиции. Он признался, что так же дал показания против Шевченко, которую снимал на видео во время ее публичных выступлений.

Александр Басан, который преподает студентам ЮФУ «Безопасность персональных данных» и занимается разработкой и эксплуатацией защищенных автоматизированных систем, поговорить с корреспондентом «Новой газеты» отказался. А Сергей Рулев, по последним данным, перебрался в Москву. Недавно на своём youtube-канале он освещал «прогулку» известного политолога Валерия Соловья по Тверскому бульвару, после которой тот был задержан.

Елена Романова

Собкор «Новой»

*Внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций.