 

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

02.10.2020, 19:08, Новости дня

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«С обеих сторон выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, недопущению провокационной и воинственной риторики», – сообщается на сайте МИД.

Лавров отметил, что РФ намерена продолжать как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать усилия для урегулирования конфликта дипломатическими средствами.

Также министры отметили, что важную роль могут сыграть страны региона, являющиеся соседями Азербайджана и Армении.

В пятницу армянский премьер Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

2 октября Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности. Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.



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